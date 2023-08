Messe St.Galler Kantonalbank ist Namensgeberin der neuen Olma-Halle Die St.Galler Kantonalbank ist Namensgeberin der neuen St.Galler Messe- und Eventhalle. Auf die ersten Erlebnisse in der St.Galler-Kantonalbank-Halle müssen die Besucherinnen und Besucher nicht mehr lange warten. Die feierliche Eröffnung findet jedoch erst im März 2024 statt.

Das Engagement der St.Galler Kantonalbank als Namensgeberin ist auf mindestens zehn Jahre angelegt. Visualisierung: Olma-Messen

Die grösste stützenfreie Halle der Ostschweiz hat einen Namen: St.Galler-Kantonalbank-Halle. Christine Bolt, CEO der Olma-Messen St.Gallen AG, lässt sich am Donnerstag in einer Medienmitteilung zitieren: «Die Namensgeberin ist für uns ein Volltreffer. Mit der St.Galler Kantonalbank haben wir eine Partnerin, die in der Region verwurzelt ist, sich für den Kanton St.Gallen engagiert und wie die Olma-Messen den Fortschritt in der Ostschweiz mitgestalten will.»

Christian Schmid, Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank. Bild: Olma-Messen

Auch Christian Schmid, Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank, kommt im Communiqué zu Wort: «Die St.Galler Kantonalbank ist untrennbar mit der St.Galler Bevölkerung und der St.Galler Wirtschaft verbunden. Dasselbe gilt für die Olma-Messen. Dass wir jetzt mit der St.Galler-Kantonalbank-Halle diese beiden Institutionen verbinden können, macht mich stolz.»

Beständige Partnerschaft

Christine Bolt, CEO der Olma-Messen St.Gallen AG. Bild: Olma-Messen

Die Bank sei ein oft gesehener Gast auf dem Gelände der Olma-Messen, unter anderem mit dem Immobilienforum, Zukunft Ostschweiz und ihrer Generalversammlung, die mit rund 4000 Teilnehmenden zu den grössten der Schweiz zähle. Christine Bolt betont in der Mitteilung: «Das Engagement als Namensgeberin unterstreicht unsere langjährige Partnerschaft und ist ein klares Bekenntnis zu den Olma-Messen. Wir sind dankbar für diesen Vertrauensbeweis.»

Felix Keller, Geschäftsführer Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen, sieht ein starkes Zeichen für die Zukunft: «Mit der Partnerschaft im Rahmen der St.Galler-Kantonalbank-Halle rücken zwei Aushängeschilder der Ostschweiz näher zusammen.» Das Engagement der St.Galler Kantonalbank als Namensgeberin sei auf mindestens zehn Jahre angelegt.

Die Namensverkündung der Olma-Halle gibt es auch als Video. Quelle: Olma-Messen

Erste Teilnutzung an der Olma 2023

Die Olma-Messen St.Gallen gingen die Auswirkungen der Veränderungen in der Messe- und Eventbranche proaktiv an und stärkten sich in den Bereichen Innovationsmanagement, Produktentwicklung, Marketing und Verkauf, wie es im Communiqué weiter heisst. Ziel sei es, im Bereich der Messen und Veranstaltungen zu wachsen sowie zusätzlich neue Ertragsquellen zu erschliessen – wie beispielsweise durch die Gewinnung einer Namensgeberin für die neue Halle.

Derweil laufen die Bauarbeiten an der St.Gallen-Kantonalbank-Halle planmässig. Einen Teil der neuen Halle würden die Olma-Messen St.Gallen erstmals im Rahmen der 80. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung vom kommenden 12. bis 22. Oktober nutzen. Die feierliche Eröffnung der ganzen Halle unter Mitwirkung der Namensgeberin findet am 2. und 3. März 2024 statt, wie es abschliessend im Communiqué heisst. (pd/evw)