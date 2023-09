Messe Game Zone, Dromedar und Jodelcrashkurse: Was uns dieses Jahr an der Olma erwartet Am 12. Oktober wird die St.Galler Olma zum 80. Mal eröffnet. Während zehn Tagen lockt die grösste Publikumsmesse der Schweiz Besuchende aus allen Landesteilen an. 2023 ist der Kanton Zürich zu Gast und unterstreicht mit seinem Programm das Olma-Motto «Stadt trifft Land».

Der Zürcher Regierungspräsident Mario Fehr (l.), Olma-Direktorin Christine Bolt und Olma-Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin grillieren für die Teilnehmenden der Pressekonferenz zur Olma 2023. Bild: Andrea Zahler

Gut zwei Wochen noch, dann bricht in St.Gallen die fünfte Jahreszeit an. Zwischen dem 12. und 22. Oktober sind auf dem Olma-Gelände rund 560 Ausstellende und diverse Sonderschauen zu finden. «Gegensätze erzeugen Spannung und ziehen sich an. Die Olma ist ein Ort, wo viele Unterschiede Platz haben und Gemeinsamkeiten entdeckt werden können», sagt Messedirektorin Christine Bolt am Dienstagnachmittag anlässlich der Pressekonferenz zur bevorstehenden Olma-Ausgabe.

Und tatsächlich: In diesem Jahr sind Gegensätze Programm. Tradition trifft auf Moderne, Primarschullehrpersonen auf Braunviehzüchtende, Jung auf Alt und Bechinger-Bratwürste auf Planted-Vegiwürste. Das Motto der diesjährigen Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung lautet: «Stadt trifft Land.» Auch der Gastkanton veranschaulicht diesen Gegensatz, denn zu Besuch ist der Kanton Zürich, der sich 2023 unter dem Motto «Familie Zürchers Garten» präsentiert. Es ist bereits der dritte Zürcher Gastauftritt an der Olma.

Premiere der St.Galler Kantonalbank Halle

Dieses Jahr gibt es neben Gegensätzen auch einige Neuheiten auf dem Olma-Gelände. So feiert etwa die neue St.Galler Kantonalbank Halle Premiere. In der teilweise fertiggestellten Halle findet eine Ausstellung über die Facetten der Schweizer Ernährungswirtschaft statt. «Uns ist es ein grosses Anliegen, die Themen Landwirtschaft und Ernährung dem Publikum attraktiv und zeitgemäss zu präsentieren und die Begegnung von Konsumenten und Produzentinnen landwirtschaftlicher Spezialitäten zu ermöglichen», sagt Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen.

In der SGKB-Halle will die Olma beim Publikum die Wertschätzung gegenüber landwirtschaftlich produzierten Lebensmitteln fördern und die Ernährungswirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette erlebbar machen. Auch beherbergt diese neue Halle einen Genussmarkt, auf dem regional tätige Produzierende von landwirtschaftlichen Lebensmitteln eine Plattform erhalten, um ihre Produkte zu präsentieren.

«Die SGKB-Halle hat etwas Zürcherisches; sie ist gross und mutig», sagt Bolt über das neuste Gebäude auf dem Gelände. Die Halle, die komplett stützenfrei ist, kann rund 12’000 Personen beherbergen und wird Anfang März 2024 offiziell eröffnet. Zudem stehe sie für die Zukunft der Ostschweiz, so Bolt. Der Bau der Halle repräsentiere Wachstum im Bereich Messe und Kongress. «Wenn es der Olma gut geht, geht es auch der Ostschweiz gut», sagt sie.

Die neue St.-Galler-Kantonalbank-Halle wird an der 80. Olma teilgenutzt. Bild: Donato Caspari/chmedia

Crashkurse im Alphornspielen

Eine weitere Neuheit ist der Auftritt der Schweizer Volkskultur in der Halle 9.1A. Regionale Eigenheiten und Traditionen werden anhand von Kunsthandwerk, Trachten und Gesang präsentiert. «Schweizer Volkskultur – zusehen, zuhören, mitmachen» heisst die neue Sonderschau. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Crashkurs im Jodeln, Alphornspielen oder Fahnenschwingen zu besuchen.

Die Blüem- und Gurtschau, die dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wird, bildet sogar eine nationale Premiere. Diese Kühe bedeuten für viele Bauernfamilien in der Ostschweiz etwas Spezielles und werden während der Messe im Rahmen einer Schau präsentiert und rangiert. Aber auch altbewährte Klassiker bleiben bestehen. So findet immer noch jeden Tag um 16 Uhr das Säulirennen statt.

Nicht nur Tradition wird neu vertreten. Dieses Jahr wird es zum ersten Mal eine von Swisscom unterstützte «Olma Game Zone» geben. Das Angebot besteht aus einem Farming-Simulator und Videospielen wie «Fortnite» und «League of Legends», die vor Ort getestet werden können. Zudem präsentiert Nintendo Spielneuheiten.

Sternekoch, Tütenhüterin und ESC-Sänger

Neuer Olma-Botschafter Remo Forrer. Bild: Andrea Tina Stalder

Zum 75-Jahr-Jubiläum hatte die Olma 75 Botschafterinnen und Botschafter ernannt, die einen Bezug zur Messe und zur Ostschweiz haben. Die Messe führt die Aktion weiter und zeichnet Ostschweizer Persönlichkeiten aus, die der Olma positiv gegenüberstehen. Da im vergangenen Jahr zwei Plätze frei geworden sind und die Zahl der Botschafterinnen und Botschafter stets jener der Durchführung der Messe entsprechen soll, wurden dieses Jahr gleich drei Persönlichkeiten ausgewählt.

Neue Olma-Botschafterin Sandra Gschwend. Bild: pd

Es sind Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Remo Forrer aus Hemberg, der 2020 die dritte Staffel der Castingshow «The Voice of Switzerland» gewonnen hat und schon seit seiner Kindheit mit der Olma verbunden ist; Sandra Gschwend, die mit ihrem Partner den «Tütenhüter» – ein Tütenverschluss-System, um Lebensmittel frisch zu halten – konzipierte, und Sternekoch Agron Lleshi vom Restaurant Jägerhof, der privat und geschäftlich schon lange mit der Olma verbunden ist.

Zürich ganz gross in St.Gallen

Neuer Olma-Botschafter Agron Lleshi. Bild: Belinda Schmid

«Wir sind modern und pflegen unsere Traditionen, wir sind ländlich und urban.» So beschreibt der Regierungspräsident Mario Fehr den Kanton Zürich an der Pressekonferenz. Mit dem Auftritt an der Olma 2023 will der Kanton Zürich Verbindungen zwischen Stadt und Land, Wirtschaft und Kultur sowie Zürich und der Ostschweiz schaffen.

Der Auftritt des Kantons unter dem Motto «Familie Zürchers Garten» stützt sich auf vier Eckpfeiler. Den grössten davon bildet die Sonderschau in der Halle 9.1B, die an der Pressekonferenz von Creative Director Michael Hollenstein vorgestellt wurde. Die Ausstellung in Form einer Gartenschau, die mit rund 180 Bäumen und Sträuchern angereichert ist, lädt dazu ein, den Kanton Zürich in vier inszenierten Landschaften besser kennenzulernen. Dabei stehen das Mitmachen und Entdecken im Vordergrund. Neben einem Marktplatz an Studierenden von allen Zürcher Hochschulen wird auch die Weltklasse Zürich, mit der man sich messen kann, an der Sonderschau vertreten sein.

Mario Fehr, Regierungspräsident des Kantons Zürich, an der Olma-Pressekonferenz. Bild: Andrea Zahler

Am Tag des Gastkantons, dem 14. Oktober, ziehen rund 1400 Zürcherinnen und Zürcher mit 52 Sujets durch die St.Galler Innenstadt und präsentieren so am grossen Umzug den Gastkanton. Sämtliche Zürcher Zünfte werden dabei sein, aber auch die kulturelle Vielfalt des Kantons wird präsentiert und sogar ein Dromedar mit seinen Jungtieren ist dabei. Am anschliessenden Festakt in der Olma-Arena tritt das Komikerduo Lapsus auf. Die zwei anderen Pfeiler bilden die Kulinarik und die Landwirtschaft des Kanton Zürichs, die speziell auch mit Auftritten von Lernenden präsentiert werden sollen. «Der Kanton Zürich präsentiert sich mit Sitten, Bräuchen und Kultur – und auch dem Gemeinsinn und dem Miteinander. Die Gäste werden spüren, wieso es uns Zürcherinnen und Zürchern so gut gefällt in unserem Kanton», sagt Fehr, der sich auf den Besuch in der Ostschweiz freut.