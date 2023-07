Messe Ein Säuli auf den Spuren der Beatles: Das neue Olma-Plakat verbindet Stadt und Land Die grösste Schweizer Publikumsmesse hat ihr diesjähriges Werbeplakat veröffentlicht. Es ist das Resultat eines Designwettbewerbs, der sein Comeback feiert.

Doc-Martens-Schuhe und ein Ringelschwänzli. Das neueste Olma-Plakat bringt zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Bild: PD

Ob das Bild auf der Abbey Road in London geschossen wurde, ist nicht überliefert. Aber das neue Olma-Plakat erinnert doch ein wenig an das gleichnamige Album der Beatles, dieser in den 60er- und 70er-Jahren wohl weltgrössten Musikgruppe. Nur spazieren nicht etwa John Lennon oder Paul McCartney über den Fussgängerstreifen, sondern ein Säuli und eine Frau.

Wobei das Tier das Land repräsentiert und die Frau – stilecht mit den hipsterhaften Doc-Martens-Schuhen – das Urbane. Denn das Motto der diesjährigen Olma, die zwischen dem 12. und dem 22. Oktober stattfindet: «Stadt trifft Land.» Im Communiqué betonen die Olma-Messen, dass «gerade dieses Gegensätzliche, das Unbekannte und Neue, sowie die gleichzeitige Geselligkeit» die Faszination der Olma ausmachten.

Das berühmte Cover des Beatles-Albums «Abbey Road». Bild: zvg

Der Designwettbewerb ist zurück

Die grösste Publikumsmesse der Schweiz wird im Herbst zum 80. Mal durchgeführt. So alt wie die Olma selbst sind die jeweiligen Plakate, die dann und wann denkwürdig waren oder gar preisgekrönt. Nach dreijähriger Pause wurde das Plakat heuer wieder mithilfe eines Designwettbewerbs ermittelt.

Durchgesetzt hat sich ein Bild von zwei Ostschweizer Werbeagenturen, die für das Projekt zusammenspannten: das Studio Silvio Seiler und die Forb Kommunikation AG. Gemäss eigener Aussagen haben die beiden ein Sujet kreiert, «das mitreisst und in seiner Dynamik zum selbstverständlichen «Call to Action» wird». Freilich überwiegt in diesem Satz das Städtische.

Die Olma-Messen brauchen Geld

«Abbey Road», übrigens, war das letzte Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Die Band trennte sich 1970. Es ist zu hoffen, dass es nicht die letzte Olma sein wird. Der Traditionsanlass befindet sich wegen des Coronavirus und des derzeitigen Baus der neuen Halle 1 in finanziellen Nöten («Help!»).

Deshalb erliessen Kanton und Stadt ihr Darlehen von je 8,4 Millionen Franken («We Can Work It Out»), um das Unternehmen zu entlasten. Im Frühling wandelten sich die Olma-Messen von einer Genossenschaft zur AG. Der Plan: Mittels Aktienzeichnungen 20 Millionen Franken einzunehmen. Ende April waren es gut zehn Millionen.