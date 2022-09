Messe Dieses Jahr auf dem Olma-Programm: Aktien-Workshops, Simon Ehammer als Botschafter und ein Capuns-Rekordversuch Vom 13. bis 23. Oktober findet die 79. Olma statt. Der Gastkanton Graubünden will sich dabei von seiner besten Seite zeigen und Direktorin Christine Bolt mit den Besuchenden über die Zukunft der Messe sprechen.

Olma ist rätoromanisch für Seele. Das passe sehr gut, sagt der Bündner Regierungspräsident Marcus Caduff an der Medienkonferenz zur diesjährigen Olma, denn:

«Wir wollen mit unserem Auftritt die Seele unseres Kantons zeigen.»

Caduff ist OK-Präsident des Bündner Auftritts als Gastkanton an der diesjährigen Olma. Mit seiner Vielsprachigkeit und Vielfalt will der flächenmässig grösste Kanton der Schweiz punkten. Dabei wolle man aber nicht nur «Klischees bedienen.» Trotzdem bildet ein Dorfplatz die Kulisse in der Olma-Sonderschau Graubündens.

Die Gäste ziehen am Samstag, 15. Oktober, im Rahmen des Festumzugs durch die St.Galler Innenstadt. Mit der Spezialität Capuns will Graubünden die St.Gallerinnen und St.Galler währenddessen verwöhnen – und einen Rekord aufstellen. Der «längste Capuns der Welt» ist 17 Meter lang, wird auf einem Traktor von Jenaz nach St.Gallen transportiert und dort während des Umzugs dem Publikum serviert. Ausserdem findet vom 5. bis 12. Oktober in St.Galler Restaurants die Bündner Genusswoche statt.

Gastkanton ist auch Gründerkanton

Unter dem Motto «aifach gspunna!» ist Graubünden zum vierten Mal als Gastkanton an der Olma dabei, letztmals war das 2003 der Fall. Damit kehre die Messe zu ihren Wurzeln zurück, «denn Graubünden war auch einer der Gründerkantone der Olma-Genossenschaft», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin.

Rund 1,2 Millionen Franken lässt sich Graubünden den Auftritt als Gastkanton kosten. An der Sonderschau will sich der Kanton auf 900 Quadratmetern als innovativ und fortschrittlich präsentieren. «Während der Olma ist Moderatorin Annina Campell die Stimme Graubündens», sagt Caduff. Die Engadinerin moderiert unter anderem den Festakt und eine Herdenschutzhunde-Show. Auch am traditionellen Säulirennen ist Graubünden vertreten und geht mit «Fifferlotta», rätoromanisch für «Luusmeitli», täglich um 16 Uhr an den Start.

Diese Olma ist wichtig für Aktienverkauf

502 Ausstellerinnen und Aussteller sind dieses Jahr an der Olma vertreten, das sind rund 150 mehr als letztes Jahr. Dieses Jahr seien alle Ausstellerplätze ausverkauft, sagt Direktorin Christine Bolt. Sie betont die wirtschaftliche Bedeutung der Messe für die Ostschweiz, während Verwaltungsratspräsident Scheitlin auf deren Kultstatus eingeht:

«Auf den September folgt der Monat Olma. Für manche ist sie die sechste Jahreszeit.»

Damit spielt er auf das diesjährige Plakatsujet der Olma an. Es gebe sogar Leute, die sich für die Olma extra Ferien nähmen oder sich für den Wechsel auf die Winterreifen an der Olma orientierten, sagt Scheitlin. Zu Letzteren gehöre auch er.

Ihre emotionale wie wirtschaftliche Bedeutung für die Region ist ein wichtiges Argument der Olma Messen, mit dem sie 20 Millionen Franken zusätzliches Aktienkapital aufbringen will. Seit Mitte August können sich Interessierte für die Aktien registrieren. Das wird auch an der Olma an einem Stand möglich sein. «Es soll aber nicht nur ums Geld gehen», sagt Bolt. Man wolle dort mit den Besucherinnen und Besuchern über die Zukunft der Olma sprechen und in Workshops die Messe gemeinsam gestalten.

«Aber wer unbedingt möchte, darf dann natürlich auch gerne eine Aktie reservieren.»

Dazu, wie hoch das Interesse an den Aktien bis jetzt ist, wollen sich weder Bolt noch Scheitlin konkret äussern. Die Direktorin sagt nur so viel: «Wir sind zufrieden damit, wie es angelaufen ist. Noch ist es aber zu früh, etwas zu sagen.» Man sei mittendrin in vielen Bemühungen. Scheitlin ergänzt:

«Ein wichtiger Punkt ist jetzt die diesjährige Olma. Auf sie haben wir die Aktienlancierung auch ausgerichtet.»

Schnaps, Prominenz und Altbekanntes

Die Olma Messen rechnen dieses Jahr mit 250’000 bis 300’000 Besucherinnen und Besuchern. Letztes Jahr kamen 220'000 Menschen an die Messe, damals galten noch Corona-Einschränkungen. Die Olma findet zum 79. Mal statt und holt einen neuen Botschafter an Bord: Zehnkämpfer Simon Ehammer. Der 22-Jährige hat damit die gleiche Funktion wie etwa Paola Felix, Tranquillo Barnetta oder Jolanda Neff. Ein Besuch des Säulirennens und bei der Brauerei Feldschlösschen sei für ihn an der Olma Pflicht, lässt sich Ehammer in der Medienmitteilung zitieren. Am 13. Oktober, dem ersten Olma-Tag, wird er um 16 Uhr in der Arena offiziell als Botschafter ausgezeichnet.

Auch an anderen Tagen wird viel Prominenz an der Olma anzutreffen sein. So etwa Bundespräsident Ignazio Cassis am Eröffnungsakt, viele andere in der Orell Füssli Leselounge in der Halle 9. Unter anderem Adolf Ogi, Luca Hänni, Giulia Steingruber und Andreas Caminada werden dort Signierstunden abhalten.

Neben der Leselounge gibt es an der Olma anderes Neues zu entdecken: Je eine Sonderschau widmet sich dem Thema Mobilität beziehungsweise Recycling, Besucherinnen und Besucher können etwa ein wasserstoffbetriebenes Velo und einen E-Lastwagen von Nahem anschauen oder dank einer 3D-Brille virtuell ein Recyclingwerk besuchen.

In der Degustationshalle präsentieren kleine Schweizer Schnapsbrennereien ihre Brände am Stand «Brennwerk». Neben der traditionellen Landwirtschaft, die mit ihren Nutztieren und einer Ausstellung zur Milchproduktion prominent vertreten ist, präsentiert die Firma «Planted Foods» ihren pflanzenbasierten Fleischersatz.

Die Olma hält aber auch dieses Jahr an altbekannten Attraktionen wie dem Kronberg-Seilpark, der Alpkäseprämierung oder dem Gaming-Angebot des Landwirtschaftssimulators fest.