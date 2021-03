MEINUNG Das Volk hat immer recht, auch wenn es einen Blödsinn beschliesst Am letzten Sonntag hat das Kreuzlinger Stimmvolk der Politik eine Ohrfeige verpasst. Politiker müssen das aushalten. Das gehört zur direkten Demokratie. David Angst Hören Merken Drucken Teilen

Erfolgreicher Abstimmungskampf. Die Freunde der« Festwiese». Bild: PD

Wenn das kein Schildbürgerstreich ist. Da beschliesst die Stadt Kreuzlingen, an zentraler Lage für 50 Millionen Franken ein neues Stadthaus zu bauen. Und beerdigt das Projekt vier Jahre später in einer Volksabstimmung wieder. So geschehen am letzten Sonntag mit der Annahme der Volksinitiative zur «Freihaltung der Festwiese», die von einer Handvoll älterer Herren auf die Beine gestellt worden war.

Für Stadtrat und Gemeinderat ein Desaster, eine Ohrfeige. Völlig inkonsequent, könnte man sagen. Ganz offensichtlich wissen die Kreuzlinger nicht, was sie wollen. Wie kann das passieren? Darf das Volk einen solchen Blödsinn beschliessen? Um diese Frage gleich zu klären: Ja, es darf. Das Volk darf (fast) alles beschliessen. Vielleicht wird man in zehn Jahren in Kreuzlingen sogar von einem Glücksfall sprechen, weil man nur zwei Millionen ausgegeben hat, statt fünfzig.

Was man nicht übersehen darf: Das Projekt war schwach legitimiert. Die Abstimmung im November 2016 ergab 2068 Ja- gegen 2063 Nein-Stimmen, also nur fünf Stimmen Differenz. Hätten nur drei von ihnen anders gestimmt, wäre das Projekt damals schon beerdigt gewesen. Das wäre jedenfalls «vernünftiger» gewesen als das, was jetzt passiert ist. Jetzt steht «politisch Kreuzlingen» vor einem Scherbenhaufen, hat vier Jahre verloren, zwei Millionen weniger auf dem Konto und kann noch einmal ganz von vorne anfangen.

Hält nichts von direkter Demokratie: CDU-Vorsitzender Armin Laschet. Bild: Sascha Steinbach/EPA

Er habe es ja immer gesagt, dass man das Volk nicht abstimmen lassen sollte, würde wohl Armin Laschet dazu sagen. Der neue Chef der deutschen CDU ist ein bekennender Gegner der direkten Demokratie schweizerischer Prägung. Laschet sprach 2009 nach der Annahme der Minarett-Initiative in der Schweiz von «einem Problem» mit Volksabstimmungen. Er zeigte sich froh darüber, dass Deutschland eine «viel klügere Verfassung» besitze als die Schweiz. In Deutschland gibt es zwar eine Bewegung, die sich für die Einführung von Plebisziten auf Bundesebene einsetzt. Bisher war sie aber erfolglos.

Dazu ein Zitat aus einem Kommentar in der deutschen «Südwestpresse» nach dem Brexit-Entscheid: «Die Briten haben sich beim ersten Votum zum EU-Austritt ein Bein gestellt – und damit triftige Gründe gegen Volksentscheide geliefert. Diese werden zum Risiko, wenn Bürger schlecht informiert beziehungsweise vollgepumpt mit Viertelwahrheiten und purer Demagogie zur Abstimmung schreiten. In einer Zeit gefühlter Wahrheiten ist die Gefahr gross, dass bei Volksabstimmungen Sachfragen in den Hintergrund gedrängt werden.»

Diese Grundhaltung ist in Deutschland bis jetzt vorherrschend. In der Schweiz hingegen hat das Volk das letzte Wort. An diesem Felsen wagt niemand zu rütteln. Der Souverän darf deshalb auch seine Meinung ändern, wie gerade eben in Kreuzlingen. Oder wie am 27. September 2020, als er die Begrenzungsinitiative ablehnte. Damit setzte er faktisch die Masseneinwanderungs-Initiative von 2014 ausser Kraft– die aber nie wortgetreu umgesetzt worden war.

Sitzpolster zur Begrenzungsinitiative vom 27. September 2020. Bild: KEY

Die Macht des Volkes ist der Kern der direkten Demokratie. Für die gewählten Mitglieder der Parlamente und Exekutiven hingegen ist sie manchmal nur schwer auszuhalten. Aber sie müssen sie aushalten. Wer in der Schweiz Politik machen will, muss den Rückschlag einer verlorenen Volksabstimmung ertragen.

Mitte-Präsident Gerhard Pfister sagte in der SRF-Wahlsendung letzten Sonntag sinngemäss: «Das Volk hat noch nie einen Fehler gemacht.» Vielleicht geht er damit etwas zu weit. Aber so wie es alt Bundesrat Arnold Koller einst nach einer verlorenen Abstimmung in seinem Innerrhoder Dialekt formulierte, kann man es stehen lassen. «S Volk hät alewiil Rächt», sagte Koller. In diesen Worten steckt eine fundamental andere Haltung dem Volk gegenüber als diejenige von Armin Laschet und Co. Laschet ist übrigens wohl nur so lange gegen die direkte Demokratie, bis die AfD oder Die Linke an die Macht kommen.

Trojanisches Pferd. Aktion der Gegner der Selbstbestimmungsinitiative. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Volk habe «alewiil» recht, sagte Arnold Koller. Das heisst aber nicht, dass es allmächtig ist. Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt sein, dass auch die direkte Demokratie ihre Grenzen hat. Initiativen können ungültig erklärt werden, zum Beispiel wenn sie gegen zwingendes Völkerrecht verstossen. Das Volk anerkennt diese Grenzen.

Vor drei Jahren stimmte die Schweiz über die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab. Mit einer Annahme hätte das Volk sich die Kompetenz geben können, Völkerrecht auszuhebeln. Es hätte sich über das Völkerrecht stellen können. Das Volk lehnte ab, und zwar deutlich. Ein Entscheid, der beweist, dass die Bevölkerung durchaus differenziert abwägen kann. Darüber sollte man einmal mit Armin Laschet diskutieren.