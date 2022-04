Medizinstudium an der HSG Ist die St.Galler Ärzteausbildung auf Kurs? Finden Medizinstudierende der HSG Praktikumsplätze in der Ostschweiz? – Politiker zweifeln Immer wieder hörten sie von Medizinstudierenden, wie schwierig es sei, Praktikumsplätze in der Ostschweiz zu finden. Oft seien diese zwei oder drei Jahre im Voraus vergeben, hält die Mitte/EVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament fest. Doch nur wenn dies gesichert sei, bestehe überhaupt die Chance, die jungen Ärztinnen und Ärzte nach dem Studium in der Ostschweiz zu halten.

Das gebrochene Wadenbein einer Frau wird gegipst. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Ziel ist klar: Mit dem neuen Masterstudiengang an der HSG sollen St.Galler Medizinstudierende in der Ostschweiz gehalten werden – nach Abschluss der Ausbildung. Die Fraktion von Die Mitte/EVP im St.Galler Kantonsparlament zweifelt, ob dies tatsächlich gelingt. Immer wieder berichteten Medizinstudierende, wie schwierig es sei, im Wahlstudienjahr Praktikumsplätze zu finden. Diese seien oft schon zwei oder mehr Jahre im Voraus vergeben.

Die Fraktion sorgt sich deshalb: «Es wäre ärgerlich, wenn die Studierenden in der Ostschweiz keine Praktikumsplätze fänden.» Der Effort, St.Galler Medizinstudierende nach Abschluss in der Region zu halten, wäre damit quasi bereits während der Ausbildung zum Scheitern verurteilt. Denn bei der Wahl der ersten Arbeitsstelle spielten nicht zuletzt auch die Kontakte während der Praktika im Studium eine Rolle.

Die meisten wählen ein Hausarztpraktikum in der Ostschweiz

Nun liegt die Antwort der Regierung auf den Vorstoss vor. Das von der Fraktion erwähnte Wahlstudienjahr – das zweite Masterstudienjahr – sei nur eine Möglichkeit, Kontakte in der Region zu knüpfen. Die Medizinstudierenden des sogenannten St.Galler Tracks der Universität Zürich absolvierten bereits während des Bachelorstudiums sämtliche klinischen Kurse in der Ostschweiz–- und zwar obligatorisch. Auch für die klinischen Kurse im ersten und dritten Masterstudienjahr seien sie in Ostschweizer Spitälern und Praxen.

Die Praktikumsplätze, die Unterassistenzstellen, für das Wahlstudienjahr müssen die Studierenden selber organisieren. Das gilt nicht nur für die Medizinstudierenden der HSG; andere Universitäten handhaben es gleich. In dem Jahr sollen die Studierenden praktische Erfahrungen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten sammeln.

Die Regierung hält in ihrer Antwort fest:

«Eine Bewerbung für eine Unterassistenzstelle erst ein Jahr vor dem gewünschten Termin abzuschicken, ist in der Regel zu spät.»

Grundsätzlich gilt: Dä Schnäller isch dä Gschwinder – und zwar für Unterassistenzstellen in der ganzen Schweiz, nicht nur an Ostschweizer Spitälern. Ein Vorlauf von zwei, drei Jahren sei üblich. Eine Garantie für einen Praktikumsplatz in der Ostschweiz gibt es nicht. Doch, so die Regierung, bei «frühzeitiger Planung und Flexibilität» sei die Verfügbarkeit von Plätzen im Kanton St.Gallen und in der Ostschweiz gewährleistet. So habe auch die Vertretung der Studierenden bislang keine Probleme gemeldet. Aktuell habe eine grosse Zahl der St.Galler Medizinstudierenden Unterassistenzstellen an hiesigen Spitälern gefunden. Die ersten Erfahrungen zeigen auch: Die meisten wählen unter anderem ein Hausarztpraktikum in der Ostschweiz.

Kantonsspital: Im Dezember 2022 werden Unterassistenzstellen für 2025 ausgeschrieben

Die St.Galler Spitäler schreiben ihre Unterassistenzstellen für Medizinstudierende im Wahlstudienjahr über ihre Stellenportale im Internet aus. So können sich am Kantonsspital St.Gallen derzeit Studierende für freie Unterassistenzstellen bis Ende 2024 bewerben; im Dezember werden die Stellen für 2025 aufgeschaltet.

Doch auch in kleineren Spitälern sind die Stellen rasch vergeben. Die acht Unterassistenzstellen am Spital Linth könnten in der Regel ohne Mühe besetzt werden, schreibt die Regierung, einzig in der Frauenklinik sei die Stelle nicht permanent besetzt.