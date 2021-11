Medizin Irrtümer über die Rechtsmedizin: Stimmt, was man in Krimis sieht? Beim Thema Rechtsmedizin haben viele ein klares Bild im Kopf. Dieses stammt meist aus Filmen. Was stimmt und was nicht? Wir haben im St.Galler Kantonsspital beim Institut für Rechtsmedizin nachgefragt.

Roland Hausmann, Chefarzt beim Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen, bringt eine Leiche in den Obduktionssaal. Bild: Michel Canonica

In Filmszenen sind Ärztinnen und Ärzte aus der Rechtsmedizin meist schräge Vögel. Sie stehen nachts im dunklen Keller, neben ihnen stapeln sich Leichen. Während der Arbeit rauchen sie einen Stumpen oder trinken mindestens einen Schnaps. «Wie unsere Arbeit in Filmen so dargestellt wird, das ärgert mich manchmal», sagt Roland Hausmann, Chefarzt beim Institut für Rechtsmedizin in St.Gallen. Es entstehen dadurch viele Vorurteile.

Vorurteil 1: Im Obduktionssaal ist es kalt

Das stimmt nicht. In den Operationssälen der Rechtsmedizin ist es so warm, dass man im T-Shirt nicht frieren würde. Anders ist es hingegen im Kühlraum für die Verstorbenen. Dort ist die Temperatur bei rund 5 Grad.

Vorurteil 2: In der Rechtsmedizin arbeitet man Tag und Nacht

Das ist teilweise richtig. Ausserhalb der Bürozeit und an Wochenenden und Feiertagen gibt es einen Pikettdienst für Legalinspektionen und die Untersuchung von lebenden Personen. Obduktionen werden an solchen Tagen und in der Nacht nur durchgeführt, wenn ein Verdacht auf ein Tötungsdelikt besteht.

Vorurteil 3: Es wird planlos herumgeschnippelt

In Filmen mag das manchmal so dargestellt werden. Das ist aber falsch. Die Obduktionen verlaufen immer nach strengen Vorgaben und mit erlernten Techniken, wie das auch bei einer Operation der Fall ist.

Vorurteil 4: Überall stapeln sich Leichen

Das ist nicht der Fall. Die Leichen werden im Kühlraum gelagert. Auf einem Sektionstisch liegt immer nur eine verstorbene Person zur Untersuchung. Der Obduktionssaal ist so sauber und aufgeräumt wie andere medizinische Bereiche.

Vorurteil 5: Bei einer Obduktion trägt man Gummistiefel

Vor einer Obduktion zieht sich das Fachpersonal in einer Schleuse um. Es trägt grüne Operationskleidung, eine Schürze und wasserfeste Schuhe, aber keine Gummistiefel. Zusätzlich zieht es Maske, Handschuhe und je nachdem eine Kopfhaube an.

Vorurteil 6: Eine Obduktion dauert mehrere Tage

In der Regel dauert die innere Leichenschau zwei bis zweieinhalb Stunden. In besonderen Fällen, beispielsweise bei mehreren Stichwunden, kann sie länger dauern.

Vorurteil 7: In der Rechtsmedizin arbeitet man nur mit toten Menschen

Falsch. Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner untersuchen auch Verletzungen an Lebenden, beispielsweise bei Verkehrsunfällen. Ebenso gehört auch die Erstellung von Gutachten zur Vaterschaft oder die Einschätzung der Zurechnungsfähigkeit zu ihren Aufgaben.