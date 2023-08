Medienpreis Arbeit der Dokumentarfilmerin Eveline Falk wird mit Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz 2023 gewürdigt Der diesjährige Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz geht an die Dokumentarfilmerin Eveline Falk. In ihrer langjährigen filmischen Arbeit rückt die Preisträgerin immer wieder die Ostschweiz und ihre Bewohnerinnen und Bewohner ins (Kamera-)Licht.

Der Lebensmittelpunkt von Eveline Falk liegt in der Ostschweiz. Bild: Sandro Büchler

Eveline Falks journalistische Wurzeln liegen in der Ostschweiz. Angefangen hat sie beim «Regionaljournal», danach war sie als erste Frau viele Jahre Ostschweizer Korrespondentin fürs Fernsehen und wechselte dann zur «Rundschau» nach Zürich. Ihr Lebensmittelpunkt blieb jedoch die Ostschweiz – sie ist hier breit vernetzt. Wie es in der Medienmitteilung von SRG Ostschweiz heisst, ist sie damit wohl die einzige DOK-Filmerin, die in der Region Ostschweiz so stark verwurzelt ist.

Sozialkritische und bewegende Reportagen

Die Preisträgerin realisiert filmisch Themen, die schweizweit von Bedeutung sind, aber (teils) in der Ostschweiz spielen. Ihre Reportagen sind klassisch sozialkritisch und bewegend. Für den 2020 veröffentlichten DOK-Film «Wer pflegt uns morgen?» hat sie unter anderem eine junge Intensiv-Pflegefachfrau porträtiert, die am Kantonsspital St.Gallen arbeitet und für «Organspende – Ich will leben» hat sie über einige Jahre ein Paar aus Graubünden begleitet. Einige ihrer Filme spielen sogar ausschliesslich in der Ostschweiz, zum Beispiel «Radikale Christen», jener über das Kloster Notkersegg, «Heimwärts», oder «Eine kleine Winterreise» mit Schauspielerin Stephanie Glaser am Bodensee. Einer von Eveline Falks wohl wichtigsten Filmen ist jener über «Die 7 Bundesrätinnen». Durch diesen Film vermochte sie es, der Öffentlichkeit die Bürde zu vermitteln, die die ersten Schweizer Bundesrätinnen getragen haben.

«Die SRG Ostschweiz verleiht den Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz 2023 einer begabten Journalistin und Dokumentarfilmerin als Würdigung und Wertschätzung ihrer bisherigen Arbeit», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Mit 10’000 Franken dotiert

Die SRG Ostschweiz verleiht seit dem Jahr 1952 in der Regel jährlich den Radio- und Fernsehpreis der Ostschweiz. Somit ist er der weitaus älteste und traditionsreichste Medienpreis der Ostschweiz. Dieser Anerkennungs- oder Förderpreis wird von den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, St.Gallen und Thurgau gestiftet und ist mit 10’000 Franken dotiert.

Er wird an Medienschaffende verliehen, die folgende Kriterien erfüllen: Die Person hat Aussergewöhnliches geleistet im Bereich der audiovisuellen Medien (Radio, Fernsehen, Online, Film, Foto). Sie hat entweder einen herausragenden journalistischen Beitrag zu einem Ostschweizer Thema geschaffen oder sie hat einen biografischen Bezug zu unserer Region, das heisst sie arbeitet hier oder hat Wurzeln in der Ostschweiz. (pd/red)