Medien Berichterstattung zum «China-Deal» in Rapperswil-Jona: Kreisgericht See-Gaster ordnet Gegendarstellung auf «Linth24» an Wegen «Falschaussagen über den Landverkauf an Sinoswiss» auf dem Online-Portal Linth24 und einer verweigerten Gegendarstellung zog die Stadt vor Gericht. Nun hat das Kreisgericht einen Entscheid gefällt.

So soll das Innovation Center von SinoSwiss aussehen. Visualisierung: zvg

Am 21. April 2021 verkaufte der Stadtrat von Rapperswil-Jona ein rund 2000 Quadratmeter grosses Areal für 2,4 Millionen Franken an die Firma Sinoswiss Holding AG, die einem chinesischen Konzern gehört. Auf dem Grundstück sollen Räume für Start-ups entstehen.

Publik wurde der Verkauf allerdings erst Anfang dieses Jahres. Seither sorgt der «China-Deal» immer wieder für Schlagzeilen und Diskussionen bei der Bevölkerung und der lokalen Politik. Im Raum standen insbesondere zwei Fragen: Warum wurde das Stimmvolk nicht zum Geschäft befragt – und was sind die eigentlichen Ziele des chinesischen Auftraggebers?

Kreisgericht entscheidet: Gegendarstellung muss publiziert werden

Auch das Online-Portal Linth24 berichtete über den Landverkauf. Am Freitag schreibt die Stadtkanzlei Rapperswil-Jona in einem Communiqué: «‹Linth24› hat in ihrer Berichterstattung über den Landverkauf an Sinoswiss Falschaussagen publiziert, welche die Integrität des Stadtrats in Frage stellen.» Deshalb habe die Stadt eine Gegendarstellung gefordert, die von «Linth24» jedoch verweigert wurde. Die Stadt sah sich in der Folge gezwungen, den juristischen Weg zu beschreiten.

Das Kreisgericht See-Gaster stützt nun das Gegendarstellungsbegehren in allen Punkten, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Es hält unter anderem fest, dass das Online-Portal fälschlicherweise behauptet habe, der Kanton habe in seinem Entscheid über die Beschwerde von Hanspeter Raetzo, Präsident des Regionalen Gewerkschaftsbundes Linthgebiet, nichts zum Vorwurf gesagt, der Stadtrat habe beim Landverkauf an Sinoswiss seine Kompetenzen überschritten und möglicherweise ein Volksrecht, sprich das fakultative Referendum, unterlaufen. Tatsächlich habe der Kanton aber genau dies ausdrücklich festgehalten.

Mit dem Vorwurf, der Stadtrat habe seine Kompetenzen überschritten, werde der Anspruch der Stadt, in der Öffentlichkeit als verantwortungsbewusstes und fähiges Gemeinwesen wahrgenommen zu werden, in Frage gestellt. Deshalb habe sie sich zurecht gegen diese Unterstellungen gewehrt.

Mit Entscheid des Gerichtes werden «Linth24» und «Goldküste24» nun verpflichtet, die von der Stadt verlangte Gegendarstellung bis spätestens am Montag zu publizieren. Das Online-Portal hat die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen. (SK/nat)