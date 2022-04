Luftfahrtklassiker Die sensationelle Rückkehr der «Tante Ju»: Firma Junkers in Altenrhein kündigt Neuauflage des legendären Flugzeugs an Die «Tante Ju» soll auferstehen – als komplett neugebautes Flugzeug mit modernster Technik. Die Firma Junkers, die in Widnau und Altenrhein beheimatet ist, hat eine neue Version des Flugzeugklassikers präsentiert.

Schlanke Nase, neue Motoren: Ein Modell der geplanten Neuversion der «Tante Ju». Bild: Junkers

Die ganze Luftfahrtbranche staunt über diese Ankündigung: Die Junkers Ju-52, das legendäre Passagier- und Frachtflugzeug aus den 1930er-Jahren, soll wieder komplett neu produziert werden. Die Junkers Flugzeugwerke mit Sitz in Widnau und Produktionsstätten in Altenrhein haben ihre geplante Version der dreimotorigen Maschine am Dienstag an der Luftfahrtmesse Aero Friedrichshafen präsentiert.

Eine originale Junkers Ju-52, fotografiert 2016. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Neubau des Klassikers soll 14 Passagieren Platz bieten und ist vor allem für Rundflüge gedacht. Er wird sich stark am Original orientieren, zugleich aber mit modernster Technik ausgerüstet sein. So erhält die «Ju-52 NG (New Generation)» anstelle der typischen runden Sternmotoren brandneue V12-Dieseltriebwerke. Damit wird sich die bekannte Silhouette des Flugzeugs möglicherweise etwas verändern. Auch die Instrumente im Cockpit entstammen der neusten Technologie, ein Autopilot ist ebenso vorgesehen wie ein GPS und ein Kollisionswarnsystem. Die neue «Tante Ju» kann auch bei schlechtem Wetter fliegen, wie heutige Passagierflugzeuge. Der Erstflug der Neuversion ist im Zeitraum 2025/2026 vorgesehen.

CEO Dieter Morszeck meint es ernst

Nun wissen gerade Freunde von Oldtimern: Es wird gerne vieles angekündigt, vor allem im Bereich von Nachbauten oder Replikas. Ob es dann auch realisiert wird, ist eine andere Frage. Bei den Junkers Flugzeugwerken – die den berühmten Markennamen mit Erlaubnis der Nachfahren des deutschen Flugzeugbauers Hugo Junkers verwenden – liegt der Fall aber anders.

Dieter Morszeck, Eigentümer und CEO der Junkers Flugzeugwerke. PD

Treibende Kraft hinter dem Unternehmen ist Dieter Morszeck, ehemaliger CEO und Eigentümer des deutschen Kofferherstellers Rimowa. Er ist selber Pilot und Luftfahrtenthusiast und hat grosse Summen investiert in die noch junge Firma Junkers, die bis vor wenigen Jahren in Dübendorf ansässig war, später dann aber nach Widnau und Altenrhein umzog.

Morszeck und seine Belegschaft haben bewiesen, dass sie es ernst meinen mit dem Nachbau von Junkers-Maschinen: So hob im Jahr 2016 die Neuversion der einmotorigen Junkers F13 zum Erstflug ab und erhielt die Zulassung der Luftfahrtbehörden. Inzwischen wurden bereits mehrere solche F13 gebaut, die Endmontage findet in Altenrhein statt. Der Aufwand für die Auferstehung der F13 war enorm: Das Flugzeug wurde von Grund auf neu konstruiert, diverse Fertigkeiten mussten wieder neu entwickelt werden – beispielsweise die Wellblechbauweise, die typisch ist für Junkers-Flugzeuge. Diese Erfahrungen dürften dem Unternehmen nun nützlich sein beim Bau der wesentlich grösseren Ju-52 NG.

Bau einer Junkers F13 im Werk in Altenrhein. Bild: Tobias Garcia

Mit dem angekündigten «Tante Ju»-Projekt unterstreicht Dieter Morszeck sein Ziel: Fliegen mit klassischen Maschinen soll weiterhin möglich sein, aber ohne Kompromisse bei Sicherheit und Verlässlichkeit. Für Fans fliegender Oldtimer gerade in der Schweiz ist das ein Hoffnungsschimmer. Denn seit dem Absturz einer originalen Ju-52 im Sommer 2018 in Graubünden wurden die Vorschriften für Oldtimer deutlich verschärft, insbesondere auch für Rundflüge mit Passagieren. Neugebaute, modernisierte Versionen früherer Flugzeugtypen könnten ein Ausweg sein – falls ein Anbieter das nötige Kleingeld hat: Bereits die Junkers F13 kostet rund 2,5 Millionen Franken, die Ju-52 NG dürfte wesentlich teurer sein.

Hoffen auf Käufer aus den USA?

Ein Interesse an solchen Replikas besteht offensichtlich auch in den USA: So wurde im vergangenen Sommer eine F13 dorthin verkauft. Vielleicht schafft auch die grosse Schwester den Sprung über den Teich? Im Prospekt für die Ju-52 NG ist jedenfalls eine Maschine bei einem Rundflug über New York abgebildet.

Die Junkers Flugzeugwerke verfügen auch über eine originale «Tante Ju», die im Sommer 2020 in Einzelteilen von Dübendorf nach Altenrhein transportiert wurde. Eine Restaurierung war geplant. Ob es dazu noch kommt, ist offen. Man werde über die Zukunft dieser originalen Ju-52 zu gegebener Zeit informieren, hiess es bei Junkers.