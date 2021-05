Littering «Es wird achtlos Müll liegengelassen»: Weggeworfene Hygienemasken in der Natur gefährden Kühe, Igel und Co. Die Coronakrise verschärft das Litteringproblem: Vor allem Masken und Take-away-Verpackungen werden in der Natur entsorgt. Bauern und ihre Nutztiere sowie auch Wildtiere sind die Leidtragenden. Die Thurgauer und St.Galler Bauernverbände setzen auf Prävention und wollen Schulkinder sensibilisieren.

Seit über einem Jahr sind vermehrt weggeworfene Hygienemasken auf Wiesen und am Strassenrand zu sehen.

Bild: Benjamin Manser

Sie scheinen überall zu sein. Seit über einem Jahr gehören die hellblauen Hygienemasken, die flachgetreten am Strassenrand, auf Wiesen oder Trottoirs liegen, beinahe zum Landschaftsbild dazu. Was für viele Leute ein Ärgernis ist, kann besonders für Tiere gefährlich werden.

Die gesamte Litteringsituation hat sich seit Ausbruch der Pandemie schweizweit verschlechtert. Nachdem in den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang beobachtet wurde, werde seit der Pandemie wieder mehr Abfall in der Natur weggeworfen, heisst es in einer Medienmitteilung der IG Saubere Umwelt. Der Grund: Während des Lockdowns sind mehr Take-away-Produkte konsumiert und mehr Feste ins Freie verlagert worden. Hinzu kämen neue Litteringgegenstände wie Schutzmasken oder Einweghandschuhe.

Während Corona wird wenig Rücksicht auf die Umwelt genommen

Unter den Thurgauer Bauern hat man den Anstieg ebenfalls bemerkt. Jürg Fatzer, Geschäftsführer des Bauernverbandes Thurgau, schreibt:

«Seit Corona fällt auf, dass zu den Getränkedosen, Zigarettenschachteln und sonstigem Abfall auch noch Masken entlang der Strassen entsorgt werden.»

So kam es etwa vor wenigen Wochen am Freudenberg in St.Gallen zu einer wüsten Szene. Nach einer wilden Feier von über hundert Personen an einem Samstagabend stand der dort ansässige Bauer am nächsten Morgen vor Abfallbergen und zerstörten Weidezäunen.

Seit Ausbruch von Corona sind mehr Menschen in der Natur unterwegs. Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, sagt auf Anfrage:

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes.

Bild: Urs Jaudas

«Leider nehmen die Leute oftmals wenig Rücksicht auf die Umwelt und den Grundbesitz – es wird achtlos Müll liegen gelassen.»

Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind oftmals Bauern und ihre Nutztiere. Widmer sagt: «Es sind vor allem jene Landwirte und Grundbesitzer in der Nähe der Agglomeration und entlang von Strassen besonders betroffen. Oder solche, die auf ihren Grundstücken oder in der Nähe Freizeitanlagen, Rastplätze, Grillstellen und Wanderwege haben.»

Warnhinweise könnten Leute dazu bringen, den Müll richtig zu entsorgen

Urs Schär, Thurgauer SVP-Kantonsrat und Vorstand des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft, kennt die Problematik nur allzu gut. Er bewirtschaftet unter anderem eine Wiese an der Thurtalstrasse bei Erlen. Dort sei das Littering besonders schlimm. «Es liegen vor allem Red-Bull-Dosen, McDonalds-Verpackungen und Hygienemasken auf der Wiese», sagt er.

Urs Schär, SVP-Kantonsrat und Vorstand des Verbandes Thurgauer Landwirtschaft. Bild: PD

Vor den meisten Arbeitsschritten muss er noch einmal über die Wiese gehen und den Abfall einsammeln, damit davon nichts in das Futter der Kühe gerät. Wie bei den Zigarettenpäckli bräuchte es auf den Lebensmittelverpackungen Hinweise, dass Littering der Umwelt schadet, meint Schär. Ein konkretes Beispiel habe er sich bereits ausgedacht:

«Red Bull verleiht Flügel – direkt in den Kübel.»

Für die Kühe ist das Risiko am grössten

Dass sich Tiere durch Kehricht und weggeworfene Gegenstände verletzen und daran erkranken können, sei tatsächlich ein wiederkehrendes und häufig gesehenes Problem, sagt Fabienne Veillard, Mitinhaberin und Tierärztin der Tierklinik Lindenhof in Bischofszell. Dabei seien vor allem Kühe und kleine Wiederkäuer betroffen.

Bei Kühen führe die Aufnahme von Fremdmaterial zur sogenannten «Fremdkörperproblematik» mit Verdauungsstörungen, Bauchfellentzündungen und in manchen Fällen sogar Herzentzündungen. Dies könne zum Tode führen. Bei Hunden und Katzen könne die Aufnahme von Fremdmaterial ebenfalls zu Verdauungsstörungen oder gar zum Darmverschluss führen. Veillard gehe auch davon aus, dass durch Schutzausrüstungsabfälle am Wegrand die Aufnahme von Fremdmaterial bei Tieren zunehmen könnte.

Um Littering vorzubeugen, hat etwa der Bauernverband des Kantons St.Gallen ein Programm zur Sensibilisierung von Schulkindern entwickelt. «Der Bauernverband ist in diesem Thema seit Jahren präventiv unterwegs», schreibt Widmer. Auch der Verband Thurgauer Landwirtschaft veranstaltet einen jährlichen Clean-up-Day mit Schulklassen, an dem diese Thematik behandelt wird.



Auch für Igel und Vögel können die Atemschutzmasken gefährlich werden

Doch nicht nur für Kühe und andere Nutztiere, sondern auch für wilde Tiere können Abfall und weggeworfene Schutzausrüstung zum Verhängnis werden. Zurzeit kursieren im Internet Bilder von Vögeln, die sich in Atemschutzmasken verheddert haben.

Stefan Bachmann von Birdlife Schweiz findet die herumliegenden Hygienemasken denn auch problematisch – auch wenn bei Birdlife bisher keine solchen Fälle gemeldet wurden. Littering sei generell ein Problem. Es komme beispielsweise häufig vor, dass Störche gefundene Plastikteilchen ins Nest tragen und teils sogar an ihre Jungen verfüttern.

Letztes Jahr wurde im Walter Zoo in Gossau eine Igelpflegestation eingerichtet. Bild: Benjamin Manser

Auch im Walter Zoo, der eine Igel- und Wildvogelpflegestation betreibt, habe man im vergangenen Jahr keine solchen Fälle verzeichnet, sagt der Kommunikationsverantwortliche Thomas Harder. Vielmehr bestehe etwa bei Singvögeln die Gefahr, dass sie Teile der Maske, die sich bereits zersetzt haben, mit Futter verwechseln und so schädlichen Plastik konsumieren. Bei Wasservögeln wie Enten und Möwen sei es hingegen eher möglich, dass sie sich in Masken, die im Wasser schwimmen, verwickeln.

Auch für Igel bestehe die Gefahr, dass sich ihre Stacheln in der Maske verheddern und sie sich in Folge dessen nicht mehr von selbst befreien können. Bei den über 300 Igeln, die letztes Jahr aufgenommen wurden, habe es diesen Fall jedoch nicht gegeben.