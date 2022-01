LGBTQIA+ «Ein grosser Schritt in die richtige Richtung»: Kanton St.Gallen will Beratungsnetz für queere Jugendliche ausbauen Im kommenden Jahr soll im Kanton St.Gallen das Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus der LGBTQIA+-Community vergrössert werden. Die Bestrebungen stossen auf Anklang.

Der Kanton plant für 2023 ein Pilotprojekt zur Förderung niederschwelliger, regionaler Treffangebote für LGBTQIA+-Jugendliche. Bild: Getty

Wie steht es um das Beratungsangebot für die LGBTQIA+-Community im Kanton St.Gallen? Das fragten die Kantonsräte Josef Gähwiler (SP) und Andreas Bisig (GLP) sowie SP-Parlamentarierin Karin Schulthess in einem von acht weiteren Ratskolleginnen und -kollegen mitunterzeichneten Vorstoss.

Nun liegt die Antwort auf die Interpellation vor. Darin hält die Regierung fest, dass es im Kanton St.Gallen zwar bereits verschiedene Beratungsangebote für die LGBTQIA+-Community gibt. Doch sie schreibt auch: «Angesichts der spezifischen Herausforderungen, insbesondere jüngerer Betroffener, besteht aber ein Bedarf nach einer massvollen beziehungsweise bedarfsgerechten Anpassung spezifischer Angebote sowohl für Personen aus der Community als auch für deren Bezugspersonen.»

Wofür steht LGBTQIA+? LGBTQIA+ ist ein aus dem Englischen übernommenes Akronym. Es steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual und allen weiteren der queeren Community sich zugehörig fühlenden Menschen. «Queer» steht für Menschen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der Heteronormativität entspricht. (bro)

Pilotprojekt im kommenden Jahr

In wenigen Gemeinden biete die Kinder- und Jugendarbeit bereits Treffpunkte für LGBTQIA+-Jugendliche an. Um deren spezifischen Bedürfnisse «künftig im Rahmen eines besonderen Angebots besser abdecken zu können», plant das Amt für Soziales für das Jahr 2023 ein Pilotprojekt. Die St.Galler Regierung schreibt:

«Ein- bis zweimal monatlich soll in einer ausgewählten Region ein offener Treff für LGBTQIA+-Jugendliche in einem sicheren beziehungsweise vertrauensvollen Rahmen angeboten werden.»

Der Treff soll nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit betreut werden. Das Amt für Soziales ist gemäss der Regierung im Austausch mit möglichen Anbietern, zum Beispiel der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen. Nebst einer starken Signalwirkung und der wichtigen Gelegenheit zur Vernetzung für jugendliche Menschen biete das Projekt grosses Potenzial für Aufklärungs- und Informationsarbeit in den Regionen, heisst es in der Regierungsantwort weiter.

Weiter zeigt sich St.Galler Regierung aufgeschlossen gegenüber einer Umbenennung der St.Galler Fachstelle für Aids- und Sexualfragen. Es sei «tatsächlich denkbar», dass der Name für einige Personen eine Hemmschwelle darstelle, sagt sie in Bezug auf eine Frage der Interpellantinnen und Interpellanten. Mit einer Namensanpassung könnte gemäss Regierung das breite Angebot der Fachstelle besser abgebildet werden. Damit würde auch die offene Ausrichtung für Ratsuchende und andere Involvierten wie Eltern oder Lehrpersonen klarer ersichtlich.

Zudem will das St.Galler Departement des Innern ein Workshop-Modul entwickeln, mit dem innerhalb der Verwaltung die «Sensibilisierung gegenüber den Bedürfnissen der LGBTQIA+-Community» gefördert werden soll.

Ein sicherer Raum

Adrian Knecht, Sozialarbeiter bei der St.Galler Fachstelle für Aids- und Sexualfragen in St.Gallen. Bild: PD

Adrian Knecht freut sich. Der 33-jährige Sozialarbeiter, der bei der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen LGBTIQA+ Menschen berät, sagt:

«Wir begrüssen, dass sich die Politik auf eine fundierte Auseinandersetzung zum Wohlergehen von queeren Jugendlichen einlässt.»

Zum geplanten Ausbau des Beratungsangebots für Jugendliche kann Knecht noch nicht viel sagen. Mit den verschiedenen involvierten Stellen sei die Fachstelle in einem «laufenden Entwicklungsprozess».

Aktivist Fabian Marcionetti. Bild: PD

Doch wie reagiert die Community auf die Vergrösserung des Beratungsnetzes? Der 23-jährige St.Galler Transmann und Aktivist Fabian Marcionetti sagt:

«Dies ist ein grosser und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.»

Um den Problemen der LGBTIQA+-Community entgegenzuwirken, muss ein sicherer Rahmen für Fragen bezüglich Sexualität und/oder Geschlechtsidentität gewährleistet sein, sagt der gelernte Coiffeur und angehende Sozialpädagoge. Dieser sei etwa in den meisten Schulen nicht gegeben. «Der ganze Aufklärungsunterricht dreht sich, überspitzt gesagt, nur um das Machen von Kindern und wie man verhindert, ungewollt Kinder zu bekommen.» Marcionetti sagt:

«Als ich erstmals meiner Geschlechtsidentität konfrontiert war, wusste ich nicht, dass es Transmenschen überhaupt gibt.»

Das Pilotprojekt der Regierung bezeichnet Marcionetti als «sehr sinnvoll». Er hoffe, dass es auch gut umgesetzt werde.

Eine Umbenennung der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen würde er begrüssen. Die meisten LGBTIQA+-Jugendlichen und jungen Erwachsenen hätten das Bedürfnis nach Vernetzung und Anschluss. Laut Marcionetti kann der Begriff Fachstelle abschreckend wirkend. Die meisten würden sich wohl denken, dass man sich nur mit einem schwerwiegenden Problem an eine Fachstelle wendet. «So ging es mir damals auch», sagt er.