Landwirtschaft Der Maiswurzelbohrer breitet sich aus: Maisanbau im Kanton St.Gallen muss weiter eingeschränkt werden Der Maiswurzelbohrer breitet sich weiter aus. An 26 Standorten in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Schwyz sind Fallen aufgestellt worden, an 19 davon konnte er nachgewiesen werden. Der Maiswurzelbohrer breitet sich neu vermehrt auch im Fürstenland aus. Weil der Käfer grosses Schadenspotenzial hat, muss der Maisanbau eingeschränkt werden.

Mit Fallen wurden Maiswurzelbohrer an diversen Standorten nachgewiesen. Bild: pd

Der Maiswurzelbohrer legt im Herbst seine Eier in bestehende oder bereits abgeerntete Maisfelder. Die Larven schlüpfen im nächsten Frühjahr beziehungsweise Frühsommer und fressen dann die Wurzeln der Maispflanze. Weil die Larven auf Mais angewiesen sind, kann der Maiswurzelbohrer mit einer geeigneten Fruchtfolgestrategie erfolgreich bekämpft werden.

Ist an einem Standort der Maiswurzelbohrer nachgewiesen worden, ist gemäss Bundesvorgaben deshalb in einem Radius von zehn Kilometern zwingend eine Fruchtfolge einzuhalten. «Das bedeutet, dass hier im kommenden Jahr kein Mais angebaut werden darf», wie die St.Galler Staatskanzlei in einem Communiqué schreibt. Das Landwirtschaftsamt hat am 14. September vergangenen Jahres eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

In folgenden Gebieten ist es deshalb verboten, im Jahr 2024 auf Flächen Mais anzupflanzen, auf denen bereits im Jahr 2023 Mais angebaut wurde:

Auf dem gesamten Gebiet der folgenden Gemeinden: Rapperswil-Jona

Schmerikon

Uznach

Benken

Wil

Zuzwil

Uzwil

Jonschwil

Lütisburg

Oberuzwil

Degersheim

Flawil

Oberbüren

Niederbüren

Niederhelfenschwil

Gossau

Andwil

Waldkirch

Gaiserwald

St.Gallen

Wittenbach

Häggenschwil

Muolen

Berg

Steinach

Tübach

Mörschwil

Untereggen

Goldach

Rorschach

Rorschacherberg

Eggersriet

Thal

Rheineck

St.Margrethen

Berneck

Au

Widnau

Balgach

Diepoldsau

Rebstein

Marbach

Altstätten

Eichberg

Oberriet

Rüthi

Sennwald

Gams

Grabs

Buchs

Sevelen

Wartau

Sargans

Vilters-Wangs

Bad-Ragaz.

In einem 10-Kilometer-Radius um die Befallsherde darf in folgenden Gemeinden 2024 ebenfalls kein Mais angepflanzt werden, gemäss dem Planausschnitt vom 17. August, einsehbar unter diesem Link: Neckertal

Bütschwil-Ganterschwil

Mosnang

Kirchberg

Eschenbach

Gommiswald

Kaltbrunn

Schänis

Weesen

Mels

Pfäfers

(pd/red.)