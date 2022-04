Landesverweisung Raub, Waffen, Drogen: 35-Jähriger muss die Schweiz für fünf Jahre verlassen Ein 35-jähriger Bosnier hat sich am St.Galler Kantonsgericht vergeblich gegen eine Landesverweisung gewehrt. Er muss das Land verlassen – und zusätzlich für die Kosten des Berufungsverfahrens aufkommen.

Ein 35-jähriger Bosnier kam als einjähriges Kind mit seinen Eltern in die Schweiz kam – nun muss er das Land für fünf Jahre verlassen. Bild: Getty

Der Beschuldigte hatte sich verschiedener Delikte schuldig gemacht. Unter anderem drang er 2017 mit vier Mittätern in eine Wohnung ein, schüchterte die dort anwesenden Personen ein und nahm Bargeld, ein Messer, weitere Gegenstände und 200 Gramm Marihuana mit.

Im Dezember 2020 wurde er vom Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland mit einer zehnmonatigen, bedingten Freiheitsstrafe, einer bedingten Geldstrafe und einer Busse bestraft. Ausserdem sprach es eine Landesverweisung von fünf Jahren aus. Es hatte ihn wegen Raubes, Beschimpfung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Vergehens gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Führerausweis sowie Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und Personenbeförderungsgesetzes verurteilt.

Am Flughafen Zürich verhaftet

Die Schuldsprüche und das Strafmass waren an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen nicht bestritten. Jedoch wollte der Beschuldigte einen Verzicht auf die Landesverweisung und die Ausschreibung im Schengener Informationssystem erwirken.

In der Befragung des vorsitzenden Richters erzählte er, dass er als einjähriges Kind mit seinen Eltern in die Schweiz kam. Nach Beziehungsproblemen mit seiner Freundin sei er in ein Tief gefallen, habe viel Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert und sowohl den Job als auch die Familie vernachlässigt.

Der Kantonsrichter sprach den Mann auf zahlreiche Verurteilungen an, die sich von 2001 bis 2021 erstreckten. Im vergangenen Jahr wurde er vom Kanton Graubünden zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die er aber nicht antrat, da er im Februar 2021 nach Bosnien zurückgekehrt war.

Seine Aufenthaltsbewilligung erlosch bereits im Jahr 2018. Als er für die Berufungsverhandlung in die Schweiz einreiste, wurde er wegen der Einreisesperre am Flughafen verhaftet und inhaftiert. Aus diesem Grund kam er in Polizeibegleitung an das Kantonsgericht St.Gallen.

Vor allem als Mitläufer straffällig geworden

Der Verteidiger stellte sich auf den Standpunkt, dass bei seinem Mandanten ein Härtefall vorliege und deshalb auf eine Landesverweisung zu verzichten sei. Bei vielen Straftaten sei er vor allem Mitläufer gewesen und habe sich nur beteiligt, um sich bei seinen Kollegen zu beweisen. Während eines Jahres habe er nun in Bosnien versucht, sich in seinem Heimatland durchzuschlagen, was aber angesichts der Lage im Land kaum möglich sei. Heute sei er gefestigt und durch seine Verlobte noch stärker an die Schweiz gebunden.

In seinem Schlusswort betonte der Beschuldigte, er bereue seine Straftaten. Er hoffe, nach der Verbüssung der vom Kanton Graubünden ausgesprochenen Haftstrafe in der Schweiz leben zu können, um seine Verlobte zu heiraten, eine Arbeit zu suchen und die angehäuften Schulden zurückzuzahlen. Er habe praktisch sein ganzes Leben in der Schweiz verbracht und sei der Ansicht, er habe noch eine Chance verdient.

Kantonsgericht weist Berufung ab

Das Kantonsgericht St.Gallen entschied nicht im Sinne des Beschuldigten und seiner Verteidigung. Es wies die Berufung ab und bestätigte den Entscheid des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland. Die Kosten des Berufungsverfahrens von rund 6000 Franken hat der Beschuldigte zu bezahlen.