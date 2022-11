Landesgericht Feldkirch Verurteilter Mann aus Österreich kann wegen Job in der Schweiz nicht auf Fussfessel ausweichen Todesdrohungen, Sachbeschädigung und Körperverletzung: Einem 34-jährigen Mann droht ein Gefängnisaufenthalt. Falls die Strafe eintritt, wäre sein lukrativer Pendler-Arbeitsplatz in der Schweiz weg. Durch die Fussfessel könnte er gewisse Lockerungen gegenüber einem Gefängnisaufenthalt bekommen. Doch die Voraussetzungen dafür lassen wenig Spielraum.

Einem 34-jährigen Mann aus Österreich ist es wegen seines Jobs in der Schweiz nicht möglich, eine Fussfessel statt Gefängnisaufenthalt zu erhalten. Bild: Reto Martin

Im Herbst 2010 wurde der elektronisch überwachte Hausarrest (EÜH), besser bekannt als Fussfessel, in Österreich als neue Vollzugsform eingeführt. Der Staat erspart sich Kosten, die Gefängnisse stossen ohnehin an ihre Grenzen. Kern des Rechtsinstitutes ist die Resozialisierung des Delinquenten. Dies soll vor allem durch einen strukturierten Tagesablauf umgesetzt werden. Für den Ganoven bedeutet das, ähnlich wie beim Freigang, Lockerungen gegenüber einem Gefängnisaufenthalt. Im Gegenzug müssen gewisse Bedingungen eingehalten werden. Vor allem für sozial integrierte, in ein Arbeitsverhältnis eingebundene Gesetzesbrecher ergibt dies Sinn. Sie behalten Job und Wohnung und können weiterhin offenen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Knackpunkt ist der Auslandsjob

Rechtliche Grundlage ist das Strafvollzugsgesetz. «Demnach darf der zu verbüssende Teil der Strafzeit zwölf Monate nicht übersteigen. Ausserdem muss der Rechtsbrecher im Inland über eine Unterkunft verfügen und einer geeigneten Beschäftigung nachgehen. Er muss seinen Lebensunterhalt bestreiten können und kranken- und unfallversichert sein», zählt Strafrichter Martin Mitteregger die wichtigsten Voraussetzungen auf.

Und hier liegt bereits der Knackpunkt für ins Ausland pendelnde Delinquenten. Ein Job in der benachbarten Schweiz, sei er noch so gut bezahlt, entspricht nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Immerhin handelt es sich trotz Lockerungen um «Vollzug» und der ist auf fremdem Staatsterritorium nicht ohne weiteres möglich.

Die Fussfessel lässt wenig Spielraum

Der durch den elektronisch überwachten Hausarrest Angehaltene darf sich nur auf österreichischem Staatsgebiet aufhalten. Reisebewegungen, wenngleich in das benachbarte Ausland, kommen auch im Zuge einer dort früher ausgeübten Beschäftigung nicht in Betracht. Es gibt ein Aufsichtsprofil, der Überwachte muss sein Handy eingeschalten lassen, Verlassen und Rückkehr in die Unterkunft sind ebenso festgelegt wie die Anwesenheit am Arbeitsplatz.

Ausnahmen – beispielsweise für Zwecke einer Therapie – müssen speziell genehmigt werden. Besondere Deutschkenntnisse sind zwar nicht zwingende Voraussetzung, jedoch muss eine Kommunikation mit der Vollzugsbehörde, beispielsweise durch einen Kontrollanruf, möglich sein.

Todesdrohungen, Sachbeschädigung und Körperverletzung

Im Oktober wurde ein 34-jähriger Berufskraftfahrer wegen mehrfacher Todesdrohungen gegenüber seiner Ex-Freundin sowie deren Partner verurteilt. Dazu kam eine Sachbeschädigung, alles begangen mit 2,5 Promille. Der Mann ist mit 20'000 Euro verschuldet, zum grossen Teil wegen Körperverletzungen. In der Schweiz verdient er netto monatlich bis zu 5000 Euro. Er bekommt 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt. Das lässt ihn schlucken, denn der Job ist damit weg. Er kann zwar bei der Leitung der Justizanstalt einen Antrag auf Fussfessel stellen, doch dafür muss er einen Inlandsjob vorweisen. Die lukrative Schweizer Beschäftigung ist damit Vergangenheit.

In der Praxis wird der elektronisch überwachte Hausarrest beispielsweise durch Aufstellen eines Überwachungsgerätes am Arbeitsplatz geprüft. Ein No-Go auf fremdem Staatsterritorium. «Diese Vollzugsform setzt ein hohes Mass an Zuverlässigkeit und Kooperationsbereitschaft voraus», erklärt Martin Mitteregger. Die Kontrolle, ob alle Voraussetzungen eingehalten werden, ist auf fremdem Staatsgebiet unzulässig, weshalb sich Betroffene im Inland wohl einen neuen, vermutlich schlechter bezahlten Job suchen müssen, wenn sie das Gefängnis umgehen wollen.