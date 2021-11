Künstliche Befruchtung Zech-Prozess geht in die zweite Runde Die Anklagepunkte einer 46-jährigen Thurgauerin gegen das Vorarlberger Institut für künstliche Befruchtung Zech-Bregenz GmbH werden in zweiter Instanz erneut eruiert.

Feldkirch. Eigentlich war der Zivilprozess der heute 46-jährigen Thurgauerin und ehemaligen Patientin der Vorarlberger Kinderwunscheinrichtung Zech-Bregenz GmbH schon zu Ende. 2015 hatte sie sich an das österreichische Institut für eine künstliche Befruchtung gewandt. Nachdem der erste Versuch fehlschlug und der zweite in einer Fehlgeburt endete, wurden von Seiten der Thurgauerin Behauptungen laut, dass noch Eizellen ihrerseits übrig sein müssten und dass einer anderen Patientin ihre befruchteten Eizellen eingepflanzt worden seien. In ihrer Klage forderte sie die Herausgabe ihrer vermeintlich noch vorhandenen, tiefgefrorenen Embryos, prangerte Intransparenz bei der Dokumentation an und verlangte zudem 10'000 Euro Schmerzensgeld. 2020 kam es deshalb zum Gerichtsprozess, bei dem die Thurgauerin leer ausging. In erster Instanz zumindest. Richterin Sieglinde Stolz entschied damals, dass das Zentrum für künstliche Befruchtung keinerlei Fehler beim Einpflanzen der befruchteten Eizelle bei der klagenden Frau unterlaufen seien.

Die klagende Thurgauerin hoffte 2015 durch eine künstliche Befruchtung durch die Zech-Bregenz GmbH auf ein spätes Mutterglück. KEYSTONE

Die zweite Instanz, das Oberlandesgericht Innsbruck, befand allerdings, dass es weiterer Beweise bedarf und schickte die Causa nochmals zurück an die erste Instanz. Nun wurde am Dienstag in Feldkirch also erneut verhandelt. Konkret ging es der Klägerin einerseits darum, nochmals einen Experten aus dem Bereich Fortpflanzungsmedizin zu befragen. Andererseits soll der Vorwurf der Intransparenz bei der Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) überprüft werden. Gerade die EDV scheint ein echter Knackpunkt des Verfahrens zu sein. Dass es hier einen Programmierfehler gab, ist klar, doch ob das rechtlich in den zu klärenden Fragen eine Rolle spielt, ist vorerst noch offen.



Experten am Wort

Als Erstes wurde per Videokonferenz Leonhard Loimer, Linzer Reproduktionsmediziner und Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, befragt. Er räumte ein, dass es «gscheit» gewesen wäre, die Patientin darüber zu informieren, dass von insgesamt sechs befruchteten Eizellen zwei «verworfen» werden mussten. Das heisst, diese zwei waren qualitativ nicht gesund genug, um den Vorgang des Einfrierens zu überstehen. «Dann würden wir heute nicht hier sitzen», so der Sachverständige. Eine Pflicht, das «Verwerfen» explizit zu protokollieren, gibt es allerdings nicht. Medizinisch scheint nun alles geklärt, als zweiter Experte war ein Computerfachmann geladen.

Komplexe Materie

Die EDV ist eine eigene Welt. Es geht um fehlerhafte Templates, Datensätze, Datenbänder, Rücksicherung von Daten und einen Programmierfehler, den es offenbar gegeben hat. Den Angestellten des Institutes war dieser nicht im Wege, denn sie orientierten sich immer an den elektronischen Unterlagen und Einträgen, die offenbar in Ordnung waren. Die EDV-Version stimmte allerdings nicht mit der Version auf den Papierausdrucken überein. Und die Papierversion wurde der Patientin ausgehändigt. Somit klaffen die Zeiträume, Daten und Eintragungen auseinander. «Dass der Patientin Ausdrucke übergeben wurden, die offensichtlich falsch waren, ist natürlich nicht in Ordnung», so Richterin Sieglinde Stolz. Nun muss der IT-Experte nochmals stundenlang Daten auslesen und Zeiträume auf allfällige Manipulationen überprüfen. Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist noch ungewiss.