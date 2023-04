Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland Sex nach der Sprechstunde: Psychotherapeut schläft mit seiner Patientin – jetzt droht ihm ein Berufsverbot Nach mehreren Jahren Therapie wird das Verhältnis zwischen dem Behandelnden und seiner Patientin immer intensiver, bis beide von einer Beziehung fantasieren. Die Amour fou geht in kürzester Zeit in die Brüche. Ein Jahr später hat der Therapeut eine Klage am Hals, die ihn jetzt seine Zulassung kosten könnte.

In der Praxis hat es geknistert: Die Therapiesitzungen seien zusehends «sexuell aufgeladen» gewesen. Bild: Christian Beutler / Keystone

Dem Mann, mit dem sie im Sommer 2020 dreimal das Bett geteilt hat, will sie an diesem Freitagmorgen nicht mehr in die Augen sehen. Kaum erreicht die Mittvierzigerin das Kreisgericht in Mels, wird sie in einen Raum begleitet, der sie von seinen Blicken abschirmt und nur über eine Audioanlage mit dem Gerichtssaal verbunden ist. Über das Mikrofon erzählt sie, wie sich die verhängnisvolle Affäre entwickelt hat.

Die Klägerin, die damals noch Patientin war, startete zwischen 2016 und 2017 eine Psychotherapie bei dem Mann, der heute auf der Anklagebank sitzt. Mit seinen Leistungen sei sie von Anfang an nicht vollumfänglich zufrieden gewesen: Sie beschreibt ihn als launisch, als einen, der sie von oben herab behandelte. «Gleichzeitig tat er mir auch unheimlich gut, ich sah ihn als eine Art Papi. Er gab mir Kraft und ich dachte, ich könne ohne ihn nicht weiterleben.» Sätze, die sie noch einige Male wiederholen wird. Ebenso die Erklärung dafür, weshalb sie die Therapie nicht abgebrochen hat: «Ich bin sehr selbstzerstörerisch. Ich glaubte, ich hätte es nicht verdient, dass man mich besser behandelt.»

Sexmails decken sich nicht mit den Aussagen

Während der rund vierjährigen, wöchentlich stattfindenden Behandlung soll sich eine grosse Abhängigkeit zwischen der Privatklägerin und dem Beschuldigten entwickelt haben. Gemäss Anklageschrift war im Sprechzimmer jeweils eine «sexuelle Energie» zu spüren. Im Laufe der Jahre kamen sich die beiden immer näher, während zeitgleich sexuelle Übergriffe aus der Kindheit und Jugend sowie die kriselnde Ehe der Patientin Thema waren.



An einem Tag Anfang Juni soll der Beschuldigte die Frau schliesslich um ein Treffen in seiner Praxis gebeten haben. Er machte ihr Komplimente, strich ihr über die Wange und gestand ihr seine Gefühle. Als er ihr auch noch das «Du» angeboten habe, hätten bei ihr «die Alarmglocken geläutet», erinnert sich die Klägerin.

Eine Aussage, die sich nicht stärker vom Inhalt der Mails unterscheiden könnte, die sie dem Angeklagten nach besagter Sitzung geschickt hat. Zusammengefasst handelt es sich um explizite Sexfantasien mit ihrem Therapeuten. Diesen Widerspruch hinterfragt denn auch der vorsitzende Richter. Die Antwort der Klägerin: «Das kommt jetzt schräg rüber, ich weiss. Aber ich bin ein Mensch, der sich immer für andere aufopfert. Ich wollte ihm gefallen, ihn glücklich machen, für ihn eine interessante Frau sein.» Was sie ganz sicher nicht wollte, war Sex.

Schon in der nächsten Sitzung sollen sich die beiden für eine partnerschaftliche Beziehung entschieden und sich zum ersten Mal geküsst haben. Dem Angeklagten sei schon damals bewusst gewesen, dass die Beziehung zu einer Patientin gemäss Standesregeln erst zwei Jahre nach Abbruch der Therapie gestattet wäre und er die Behandlung sofort hätte abbrechen müssen; strafrechtliche Konsequenzen waren ihm hingegen nicht bekannt. Nach einem weiteren Treffen in der Praxis kam es schliesslich zum Sex am Wohnort des Therapeuten. Dieses Treffen wiederholte sich kurze Zeit später.

Sie wollte es ihm mit allen Mitteln recht machen

Warum hat die Frau mit diesem Mann geschlafen, obschon sie das nach eigenen Angaben gar nicht wollte? Es ist eine von vielen Fragen, die das Gericht an diesem Freitag umtreibt. In der Anklageschrift heisst es technisch: Die Privatklägerin habe in einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis zum Beschuldigten gestanden, dass ihre Steuerungsfähigkeit in Bezug auf das Eingehen sexueller Handlungen erheblich eingeschränkt gewesen sei. Weit weniger technisch begründet die Klägerin: «Ich wollte einfach bei ihm sein. Mir war wichtig, dass er glücklich ist, und ich wollte ihn nicht verlieren.»

Noch bevor aus der Affäre eine wirkliche Beziehung wurde, beendete der Angeklagte das Verhältnis – keine zwei Wochen nach dem ersten Annäherungsversuch Anfang Juni. Die Therapiesitzungen endeten schliesslich im September.

Die toxischste Patientin des vergangenen Jahrzehnts

Über ein Jahr und viele weitere Sitzungen bei einer neuen Psychotherapeutin brauchte die Frau, bis sie den Mann schliesslich anzeigte. «Er hat studiert und ist mir so was von überlegen. Wenn er nicht verurteilt wird, stehe ich da wie eine böse, narzisstische Frau», begründet die Klägerin die Monate, die zwischen Vorfall und Anklage liegen.

Als bräuchte er ob dieser Flut von Anschuldigungen eine Stärkung, packt der Angeklagte eine Thermoskanne Tee aus. Und bald darauf seine Sicht der Wahrheit. «Da sind aus einer Überforderung heraus Dinge passiert, die so nicht hätten passieren dürfen. Der Unterstellung böser, eigennütziger Absichten möchte ich hingegen widersprechen.» Der Angeklagte beschreibt seine Patientin als eine der toxischsten des vergangenen Jahrzehnts, als eine Frau mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die nach den Sitzungen jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und ihn ab Tag eins der Therapie mit einer regelrechten Mailflut überschüttet habe. Immer wieder habe sie ausserdem versucht, Privates über ihn zu erfahren.

Den Schlüsselmoment Anfang Juni 2020 beschreibt er so: Seine Patientin, die eben erst ein Buch veröffentlicht hatte, wollte ihm ihr Werk zeigen, worauf er seine Wertschätzung ausdrückte. Als sie es ihm mit einem Kuss auf die Schulter dankte, sei es zu einer «psychologischen Ansteckung» gekommen: Der Wunsch der Patientin, geliebt zu werden, habe sich auf ihn übertragen. Seine Anfälligkeit auf dieses Liebesbedürfnis begründet er mit einer wochenlangen Krankheitsphase, die er zuvor über sich hatte ergehen lassen müssen.

Er hätte nach der Sitzung versucht, sich Hilfe von einem Berufskollegen zu holen. Letztlich arrangierte er sich aber damit, selbst mit der Gefühlslage klarzukommen. Erschwerend hinzugekommen sei der Eigenantrieb der Patientin, die ihm Zuneigung und Lust signalisiert habe.

Seine Patientin nahm er damals als besonnen und erwachsen wahr, keineswegs als urteilsunfähig. Und so sei auch der Sex einvernehmlich gewesen. «Ich kann mich sehr genau eine Situation auf dem Sofa erinnern, als sie mir ihr Verlangen ins Ohr flüsterte.»

Die Klägerin fordert 25’000 Franken

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fehlende therapeutische Distanz, sukzessive Grenzüberschreitungen und das Ausnützen eines Abhängigkeitsverhältnisses vor. Er habe sich das sexuelle Entgegenkommen seiner Patientin bewusst zunutze gemacht.

Der Therapeut sei deshalb der mehrfachen Ausnützung der Notlage schuldig zu sprechen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten zu verurteilen. Weit verheerender als die bedingte Strafe dürfte das beantragte lebenslängliche Berufsverbot sein: Es würde ihm jegliche berufliche oder organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt verbieten. Sollte letztgenannter Antrag abgewiesen werden, plädiert die Staatsanwaltschaft stattdessen für ein fünfjähriges Berufsverbot. Hinzu kommt die Forderung der Zivilklägerin: Die Genugtuung soll sich auf rund 25’000 Franken belaufen. Der Verteidiger beantragt derweil einen Freispruch.

Dass es für ihn tatsächlich eng werden dürfte, wird dem Angeklagten in einer der Pausen zwischen den Plädoyers deutlich bewusst. Den Kopf auf die Arme gestützt, sitzt er auf der Bank vor dem Kreisgericht, in der rechten Hand ein Rosenkranz, auf den Lippen ein Stossgebet. Auf die Erlösung wartet er an diesem Tag vergeblich – das Kreisgericht wird sein Urteil über die berufliche Zukunft des Therapeuten erst in den nächsten Tagen fällen.