Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland «Nicht böswillig, aber bewusst»: Kutscher lässt sein Pferd verkümmern und wird wegen Tierquälerei verurteilt Ein Mann im Seniorenalter hat sein Ross derart vernachlässigt, dass es von Amts wegen eingeschläfert werden musste. Vor Gericht beteuerte der Angeklagte seine Unschuld.

Das Pferd litt an einer Krankheit, die der Besitzer nicht angemessen behandeln liess. (Symbolbild) Bild: Getty

Die Ansichten über den Fall gingen an Schranken weit auseinander: Während die Anklage dem Beschuldigten vorsätzliche Tierquälerei zur Last legte, dazu zahlreiche Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz, sah dieser sich als Opfer eines Komplotts und als total unschuldig. Nachbarinnen hätten mittels unbegründeter Anzeigen einen Rufmord gegen ihn lanciert.

Zudem strotze es im kantonalen Amt für Veterinärwesen vor Inkompetenz, das könne er als eidgenössisch brevetierter Fuhrmann beurteilen. Einer decke den anderen, weil man sich gegenseitig Aufträge zuspiele. «Ich bin mir todsicher, keinen Fehler gemacht zu haben.» Zudem sei es arrogant und primitiv, ihn als Schweizer vor Gericht zu stellen, während Ausländer tun könnten, was sie wollten.

«Eklatante Fehler» bei Beweissammlung begangen

Als die Erregung des Angeklagten wiederholt ins Persönliche driftete, markierte das Gericht die rote Linie und drohte ihm den umstandslosen Rauswurf an – danach glätteten sich die Wogen. Und, ja, sein Pferd sei an der sogenannten Hufrehe erkrankt gewesen, räumte er ein. Er habe aber alles getan, um die Schmerzen zu lindern und die Krankheit zu heilen. Trotzdem habe man ihm sein Pferd entwendet und seinen Betrieb vernichtet, beklagte er. Jetzt wolle er Ersatz für die Einnahmeausfälle und ein neues Gespann von Amts wegen.

Seine Verteidigung plädierte denn auch vehement für vollumfängliche Freisprüche. Dabei machte sie Verfahrensfehler geltend, fehlendes Gehör der Parteien, unlautere Rollenwechsel auf Anklageseite sowie mangelnde Expertise im Amt. Namentlich der «unqualifizierte Abtransport» des hufkranken Pferdes nach Niederuzwil, stehend, ohne Schmerzmittel, im viel zu kleinen Anhänger sei das Hinterletzte und eine unbegreifliche Tierquälerei.

Diese «Todsünde» sei die wahre Ursache für die anschliessend notwendige Einschläferung, so der Anwalt. Er stellte Beweisanträge, verlangte Gutachten, neue Einvernahmen und stellte die Rechtmässigkeit der vorliegenden Beweise in Frage. Sie seien unter Missachtung der Vorschriften erlangt worden, «ein eklatanter Fehler».

Schmerzen des Tieres seien vermeidbar gewesen

Das Gericht urteilte differenziert und sprach den Kutscher schliesslich in zwei Punkten frei. Die Vorwürfe wegen mangelnder Fellpflege und schlechten Ausmistens des Stalls beruhten nur auf einer Momentaufnahme, hiess es. Zudem seien zwei weitere Vorwürfe wegen mangelnder Einstreu in Folge Verjährung einzustellen. In der Hauptsache jedoch, der Tierquälerei wegen der unzureichend behandelten Hufrehe, erfolgte hingegen ein klarer Schuldspruch.

Zu Schuldsprüchen gelangte das Gericht zudem bei weiteren Übertretungen, namentlich wegen mehrfacher, fehlender Einstreu, Vernachlässigung der Hufpflege und des Aufbaus von verletzungsträchtigen Gegenständen im Stall und Auslauf. Das Gericht verhängte dafür eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen à 260 Franken, also knapp 47'000 Franken, bedingt auf zwei Jahre. Dazu werden eine Busse von 2500 Franken fällig sowie Verfahrenskosten von rund 4700 Franken.

Zwar unterstelle man dem Mann nicht, er habe dem Pferd böswillig Schmerzen zufügen wollen, hiess es zur Begründung. Doch er habe es bewusst unterlassen, hinreichende medizinische Hilfe zu leisten oder zu beschaffen. Das Ross habe somit lange und vermeidbar unter Schmerzen gelitten, was zum Schuldspruch in der Hauptsache führe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat ihrem Mandanten empfohlen, Berufung anzumelden, wie es auf Nachfrage hiess. Dies namentlich, weil kein Sachverständiger beigezogen worden sei, Ansprüche seines Mandanten übergangen und Vorschriften krass missachtet worden seien.