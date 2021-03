Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland «Ich werde dich köpfen»: Mann wird wegen Gewalt und Drohung gegen Beamten verurteilt Grobes Geschütz hat ein Mann aus dem Raum Sargans gegenüber einem Betreibungsbeamten aufgefahren. Er drohte, ihn buchstäblich einen Kopf kürzer zu machen. Derweil reiste er davon und vergnügte sich als «Flüchtling» in Thailand.

Der Angeklagte zeigte sich auch während des Prozesses uneinsichtig. Bild: Getty

Der Arbeitslose ist nicht ganz mittellos. Zusammen mit seiner Frau gilt er als je hälftiger Miteigentümer eines Grundstücks in der Region. Allerdings hatten beide dieses bloss auf Kredit erworben. Als nun ein Gläubiger der Ehefrau vergeblich auf seine anderweitig ausstehenden Forderungen wartete, kam dieser mit seiner Geduld ans Ende. Beim lokalen Betreibungsamt verlangte er die Pfändung des hälftigen Miteigentumsanteils der Frau an dem besagten Grundstück. Der Amtsleiter orientierte daraufhin die zuständige Hypothekarbank über das Pfändungsbegehren.

Als der Gatte dies erfuhr, platze ihm der Kragen. In überschäumendem Zorn rief er beim Amtsleiter an, beschwerte sich und steigerte sich bald in massive Drohungen hinein. Er komme morgen aufs Amt. Falls der Beamte dann ohne Polizeischutz sei, werde er ihn köpfen, drohte er. Man solle ihn schlicht am Laternenpfahl aufknüpfen. Der Mittsechziger tobte und sagte in seinem Furor:

«Du brauchst Polizeischutz bis an dein Lebensende!»

«Wollte nur Angst machen»

Der Bedrohte erstattete Anzeige, so kam es zum Prozess am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland. Hier zeigte sich der Beschuldigte beherrscht und von seiner netten Seite. Der Form nach freundlich, aber bestimmt, trat er ohne Verteidiger für sich ein. Die ihm vorgeworfenen Aussagen gestand er umfänglich ein. Ja, er habe gesagt, dass der Mann bis ans Lebensende Polizeischutz brauche. Und das andere auch. Er bestritt aber mit Nachdruck, dass er dem Angestellten beim Betreibungsamt damit wirklich habe drohen wollen.

Er habe dem Beamten nur Angst machen wollen. Das Ganze sei bloss im Sinne einer Beschimpfung zu verstehen, erklärte er sinngemäss. Diese gilt juristisch als minder schwer und zöge folglich eine kleinere Strafe nach sich. Im Vorfeld aber hatte das Opfer bereits betont, dass es an einer Verfolgung wegen Beschimpfung gar nicht interessiert sei.

Die Staatsanwaltschaft hielt den Straftatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte jedenfalls für klar erwiesen und hatte diesen denn auch angeklagt. Als Strafmass forderte sie eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Franken, bedingt auf fünf Jahre, dazu eine Verbindungsbusse von 500 Franken.

Wiederholung ist nicht ausgeschlossen

Der Angeklagte wich auch an Schranken inhaltlich nicht von seiner harten Linie ab. Er fühle sich komplett im Recht, beharrte er. So wie das Betreibungsamt müsse ihm keiner kommen. «Wenn mir das nochmals passiert, reagiere ich genauso», kündigte er an. Auf Nachfragen zeigte er sich uneinsichtig. Den unter gesitteten Verhältnissen naheliegenden Weg einer betreibungsamtlichen Beschwerde habe und werde er sicher nicht in Betracht ziehen. Im Übrigen verziehe er sich jetzt wieder nach Thailand. Dort habe er seine Ruhe.

Das Gericht sprach ihn schuldig und folgte auch im Strafmass den Anträgen der Anklage. Allein auf die zusätzliche Busse verzichtete es. So verbleiben dem Verurteilten 1150 Franken Verfahrenskosten. Dazu kommen 2400 Franken Geldstrafe, falls er erneut eine Drohung ausstossen sollte. Die Bewährungsfrist dafür liegt ungewöhnlich hoch, bei fünf Jahren. Wer jemandem den Tod wünsche, der drohe. So hiess es zur Begründung mit Verweis auf einschlägige Bundesgerichtsentscheide.

Angeklagter ist bereits mehrfach vorbestraft

Die Straftat im konkreten Fall erfülle geradezu lehrbuchmässig diesen Tatbestand, hiess es. Dies, zumal die betroffene Gemeinde bauliche Sicherungsmassnahmen umsetzen musste, die die Arbeit des Amtes vorübergehend einschränkten. Der bedingte Vollzug wurde im Sinne einer allerletzten Chance gewährt.

In der Vergangenheit war der Mann schon mehrfach ausfällig geworden. In seinem Strafregister finden sich Vorstrafen, nebst Drohung auch wegen Hausfriedensbruchs, Beschimpfung und Sachbeschädigung.