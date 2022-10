Kreisgericht St.gallen Einbruchserie mit hohem Deliktsbetrag: Beschuldigter kassiert Gefängnisstrafe und Landesverweis Ein Einbrecher ist in 31 Wohnungen und Einfamilienhäuser eingebrochen. Er hat Diebesgut im Wert von rund 177’000 Franken erbeutet und wollte damit die hinterlassenen Schulden seines Vaters begleichen.

Aus den insgesamt 31 Vorfällen resultieren ein Gesamtdeliktsbetrag in der Höhe von rund 177’000 Franken und ein Sachschaden von ungefähr 143’000 Franken. Bild: Keystone

Der 32-jährige Staatsbürger von Bosnien und Herzegowina war zwischen Mitte November und Mitte Dezember 2018 sowie Mitte Oktober und Mitte November 2019 in der Schweiz als Einbrecher unterwegs. Zusammen mit einem Komplizen hatte er es in mehreren Kantonen der Deutschschweiz und Romandie auf Einfamilienhäuser und Wohnungen abgesehen. Dort durchsuchte das Duo die Räume nach Bargeld und Wertgegenständen.

Hoher Sachschaden angerichtet

Aus den insgesamt 31 Vorfällen resultieren gemäss Anklage ein Gesamtdeliktsbetrag in der Höhe von rund 177’000 Franken und ein Sachschaden von ungefähr 143’000 Franken. In der Ostschweiz gab es die meisten Geschädigten in den Kantonen St.Gallen und Thurgau. Einen Einbruch beging das Einbrecherduo im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Der Beschuldigte war an der Gerichtsverhandlung geständig und reuig. Es tue ihm leid, was er gemacht habe, und nehme die Schuld und die Strafe dafür auf sich, erklärte er. Bei der Bezifferung der Deliktsumme und des Sachschadens erklärte er allerdings, die Höhe dieser Beträge überrasche ihn doch sehr. Für die gestohlenen Sachen aus der ersten Einbruchserie hätten er und sein Komplize in Bosnien nur rund 15’000 bis 20’000 bosnische Mark von einem Abnehmer erhalten. Mit seinem Anteil habe er einen Grossteil der Schulden seines Vaters bezahlt und rund 1000 bosnische Mark für sich behalten. Bei der zweiten Einbruchserie soll es nach seinen Angaben noch weniger Erlös gewesen sein.

Vater hinterliess Schulden

Seine Einbrüche begründete der Beschuldigte damit, dass er sich in einer labilen persönlichen Situation befunden habe, als sein Vater gestorben sei. Er habe Marihuana und Kokain konsumiert und sei in finanziellen Schwierigkeiten gewesen, weil ihm der Vater Schulden hinterlassen habe. Der ganze finanzielle Druck der Familie sei auf ihm gelastet. Deshalb sei seine Überlegung gewesen, in der Schweiz Arbeit zu suchen. Dies habe sich jedoch als Illusion erwiesen und er sei ziemlich verzweifelt gewesen. Nach der Verbüssung der Strafe wolle er in seine Heimat zurückkehren und ein neues, ehrliches Leben führen.

Die Staatsanwältin wies darauf hin, dass der Beschuldigte bereits mehrfach vorbestraft ist und ihm auch in Deutschland Einbrüche vorgeworfen werden, weshalb ein Auslieferungsverfahren gestellt worden sei. Sie beantragte Schuldsprüche wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfachen Hausfriedensbruchs und mehrfacher Sachbeschädigung. Der Mann sei zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten zu verurteilen und für zehn Jahre des Landes zu verweisen.

Die Verteidigerin verlangte eine mildere Bestrafung, als es die Anklage verlangte. Ihr Mandant sei zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu verurteilen, wobei die Hälfte zu vollziehen und die andere Hälfte mit einer Probezeit von zwei Jahren aufzuschieben sei. Die Landesverweisung sei auf fünf Jahre zu beschränken. Ihr Mandant habe nach dem Tode des Vaters nicht nur den Status des Familienoberhauptes geerbt, sondern auch die Familienschulden. Während des Untersuchungsverfahrens habe er sich sehr kooperativ gezeigt.

Teilbedingte Freiheitsstrafe gesprochen

Das Kreisgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Beim Strafmass folgte es hingegen den Anträgen der Verteidigung und sprach eine teilbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren aus. Es ordnete zudem eine Landesverweisung von zehn Jahren an. Sie wird im Schengener Informationssystem ausgeschrieben.