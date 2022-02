Kreisgericht St.Gallen Der Mann von nebenan: Pädophiler wegen sexueller Handlungen am Nachbarskind verurteilt Er hat sich an der Tochter seines Freundes vergangen und Geld geboten, um beim Kind übernachten zu dürfen. Nun muss der Mann für zwei Jahre einsitzen.

Ein Mann missbrauchte auf dem WC einer Bar das sechsjährige Nachbarsmädchen. Bild: Imago Images

Im Garten habe er das Mädchen zum ersten Mal gesehen, sagt der Mann im grauen Kapuzenpullover. Die Arme stützt er verschränkt auf das Tischchen, vor dem im Saal des St.Galler Kreisgerichts die Beschuldigten Platz nehmen. Man habe sich gekannt im Quartier. Mit dem Vater des damals sechsjährigen Kindes sei er befreundet gewesen. Mit der Mutter habe er eine Zeit lang gar ein sexuelles Verhältnis gehabt. Vom Gerichtsvorsitzenden auf das psychiatrische Gutachten angesprochen, das ihm eine pädophile Störung attestiert, sagt der Beschuldigte: «Ja, ich habe ein Problem. Und ich bin froh, wenn mir geholfen wird». Wieso er sich damals mit dem Mädchen im Herrenklo eingeschlossen habe, könne er heute nicht sagen. Er wolle es in der Therapie herausfinden.

Es war ein Sonntagvorabend, im Sommer vor zweieinhalb Jahren. Er sei in einer Bar bei einem Bier gesessen, sagt der Mann. Das Nachbarsmädchen und ihr Vater seien vorbeigekommen und hätten sich zu ihm gesetzt. Der Vater habe mitgetrunken, das Mädchen mit ihm gespielt. Irgendwann musste das Kind aufs WC. Dort beging der Angeklagte ein sogenanntes «Hands-on-Delikt». Er sagte dem Mädchen, es solle sich ausziehen. Dann berührte er es mit seiner Zunge zwischen den Beinen, onanierte, ejakulierte.

Heute tue es ihm leid, sagt er. Es sei ihm klar, dass das Kind deshalb wohl in seiner Entwicklung gestört werde. Nach der Tat fuhr der Beschuldigte mit dem ahnungslosen Vater nach St.Gallen in eine Kontaktbar. Dort tranken sie gemeinsam ein Bier.

Hand in der Hose, Geld für Beischlaf

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann eine Reihe weiterer Delikte zur Last. So soll er selbigem Mädchen die Hand in die Hose gesteckt haben, als es gemeinsam mit ihm auf dem Quartierspielplatz die Rutschbahn hinabglitt. Ein anderes Mädchen aus der Nachbarschaft soll er am Po berührt haben. Auf seinem Handy wurden Bilder nackter Kinder gefunden. Nach dem Vorfall auf dem Herren-WC sei er ausserdem in fahrunfähigem Zustand im Auto nach St.Gallen gefahren. Schliesslich habe der Beschuldigte der Mutter des Mädchens in Whatsapp-Nachrichten Geld angeboten, um beim Kind übernachten zu dürfen. Zuerst 50, dann 100, später 150 Franken. «Das war ein Jux», sagt der Angeklagte. «Dummheit.» Er habe damals keine sexuelle Handlung geplant gehabt.

Da der Mann im schwerwiegendsten Anklagepunkt der sexuellen Handlung mit einem Kind geständig ist, drehen sich die Plädoyers vor allem ums Strafmass. Die Anklage fordert unter anderem eine unbedingte Freiheitsstrafe von 25 Monaten. Dazu eine Therapie als ambulante Massnahme während und nach dem Strafvollzug. Die Vertreterin der Privatkläger fordert mindestens 8000 Franken Genugtuung.

Der Verteidiger verlangt dagegen eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Es sei klar, dass der Vorfall in der Bar sehr gravierend gewesen sei, sagt er. Die Strafe müsse aber neben der Sühne auch einen Sinn für die Zukunft bieten. Seinem Mandanten sässen drei Monate Untersuchungshaft in den Knochen. Niemandem sei gedient, wenn sein Leben wegen einer Gefängnisstrafe nochmals über den Haufen geworfen würde. Dass er eine Therapie brauche, sei unbestritten.

Zwei Jahre Haft, Therapie, Kontaktverbot

Das Gericht urteilt nicht im Sinn der Verteidigung. In den meisten Punkten befindet es den Mann für schuldig. Lediglich die Fahrunfähigkeit sieht es als nicht erwiesen an, und die Berührung am Po beurteilt es nicht als versuchte sexuelle Handlung. Das Kreisgericht verhängt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Dazu eine Therapie als ambulante Massnahme, sowie ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen, Bewährungshilfe mit Alkoholabstinenzkontrollen, eine Genugtuung für das Opfer und ein zweijähriges Kontaktverbot mit demselben. Der Verurteilte darf sich somit auch nach verbüsster Haftstrafe dem Kind nicht auf weniger als 100 Meter nähern. Ausserdem wird ihm verboten, den Spielplatz im Wohnquartier des Kindes aufzusuchen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.