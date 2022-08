Kreisgericht St.Gallen «Eine Hetzjagd inszeniert»: Anwalt wehrt sich gegen Betreibung durch Berufskollegen Zwei Rechtsanwälte sassen sich vor Gericht gegenüber. Der eine warf dem anderen vor, er habe mit Betreibungen seinen Ruf geschädigt. Weil für diesen Vorwurf keine Beweise vorlagen, wies das Gericht die Zivilklage ab.

Der beschuldigte Rechtsanwalt hatte um den Jahreswechsel 2019/2020 zehn Betreibungen eingeleitet, die an die Adresse des Privatklägers gingen. Als Forderungsgrund gab er «Anspruch aus unerlaubter Handlung, Betrug, Kapitalanlagebetrug unter anderem wegen Kapitalanlage bei Fa…» an. Mit «Fa» war eine Investmentfirma gemeint, über die 2016 der Konkurs verhängt wurde. Übrig blieben Hunderte von geprellten Anlegern in der Schweiz, Österreich, Deutschland und weiteren Ländern. Die Schadensumme wurde mit mehreren Millionen Franken beziffert. Der Privatkläger hatte ein Mandat von den beiden Geschäftsgründern übernommen und soll als Prüfinstanz geamtet haben.

Anzeige gegen Berufskollegen

Der Rechtsanwalt, an dessen Kanzlei die Betreibungen geschickt wurden, erstattete Anzeige gegen seinen Berufskollegen. Darauf klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung und versuchter Nötigung an und beantragte eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 640 Franken und eine Busse von 6400 Franken.

Mit der Formulierung, die der Beschuldigte bei der Einreichung der Betreibungen verwendet habe, hätten die Mitarbeitenden des Betreibungsamtes den falschen Eindruck erhalten können, dass der Privatkläger an einem «Betrug» oder einem «Kapitalanlagebetrug» beteiligt sei, heisst es in der Anklageschrift. Diese Behauptung, von welcher der Beschuldigte gewusst habe, dass diese nicht zutreffe, habe der Reputation des Privatklägers geschadet. Zudem habe der Privatkläger sich «durch die Behauptung an sich sowie durch die im Rahmen des Betreibungsverfahrens potenziell drohende Weiterverbreitung derselben derart unter Druck gesetzt, dass er ernsthaft erwog, die gestellten Forderungen an ihn zu erfüllen, um eine weitergehende Schädigung seines Rufes nicht weiter hinnehmen zu müssen».

Verjährungsfristen unterbrechen

In der Befragung des Einzelrichters erklärte der Beschuldigte, er habe nicht ansatzweise den Ruf des Privatklägers schädigen wollen. Auch habe er nie beabsichtigt, ihn zur Zahlung der Forderungen zu bewegen. Einziger Grund für die Betreibungen sei gewesen, im Interesse seiner Mandanten die Verjährungsfristen zu unterbrechen. Die Formulierungen, um die es gehe, habe er in Zusammenarbeit mit seinen deutschen Kollegen formuliert, die ebenfalls Geschädigte der in Konkurs gegangenen Firma vertreten würden.

Die Anschuldigungen an seinen Mandanten seien abstrus, betonte sein Verteidiger. Der Text zu den Betreibungen sei sachlich abgefasst und ganz klar an die besagte Firma und nicht an den Privatkläger persönlich gerichtet. Noch abstruser sei der Vorwurf, sein Mandant habe den Privatkläger zur Zahlung der Forderung drängen wollen, zumal dieser sich ja selber auf den Standpunkt stelle, die Forderungen seien verjährt. Alles andere als ein Freispruch für den Beschuldigten sei unverständlich.

Kreisgericht fällt Freispruch

Der Privatkläger erklärte in seinen Ausführungen, man habe seit Jahren gegen ihn eine Hetzjagd inszeniert. Ganz bewusst habe der Beschuldigte in der Formulierung zu den Betreibungen nicht das Wort «mutmasslich» verwendet und ihn damit unter Druck setzen wollen. Dieser sei zu verpflichten, ihm für die Schädigung seiner Reputation 30’000 Franken Schadenersatz und 6000 Franken Genugtuung zu bezahlen.

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Freispruch von Schuld und Strafe und wies die Zivilklage ab. Aus dem Text zu den Betreibungen seien keinerlei Hinweise herauszulesen, dass der Privatkläger gemeint sei, betonte der Einzelrichter. Dementsprechend entfalle auch der Vorwurf der versuchten Nötigung, zumal eine Betreibung grundsätzlich kein Nötigungsmittel darstelle. Das Kreisgericht St.Gallen verpflichtete den Privatkläger, die Hälfte der Verfahrenskosten und die Hälfte der privaten Verteidigung des Beschuldigten zu bezahlen. Die andere Hälfte übernimmt der Staat.