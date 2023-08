Kreisgericht Zwanzigjähriger nach Streit vor St.Galler Club verstorben – Beschuldigte zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt Nach einer Schlägerei verletzte sich ein junger Mann so stark an einem Zaun, dass er verstarb. Nun standen drei Beschuldigte vor Gericht.

Eine Patrouille der Stadtpolizei fand den schwer verletzten Zwanzigjährigen auf der Bahnhofsstrasse auf. Bild: Stadt St.Gallen

(11. 5. 2021)

Im Verfahren am Kreisgericht St.Gallen ging es um eine Auseinandersetzung, die sich im September 2021 in der Nähe des St.Galler Bahnhofs ereignete. Laut Anklageschrift waren drei Paare miteinander im Ausgang, als es spät nachts zwischen einem der Männer und seiner Freundin zum Streit kam. Einer der drei Beschuldigten mischte sich ein, ging nach einer kurzen Pöbelei weg und kam mit zwei Freunden zurück. Darauf kam es zu einer folgenschweren Schlägerei zwischen den beiden Männergruppen.

In Gebüsch geflüchtet

Wie die Staatsanwaltschaft weiter ausführte, teilten die Beteiligten gegenseitig Schläge aus. Das Opfer versuchte schliesslich in Richtung Gebüsch zu flüchten, wurde aber gemäss Anklage von zwei der drei Kontrahenten verfolgt und damit gegen einen gusseisernen Zaun getrieben, über den er klettern wollte. Dort verletzte er sich derart schwer, dass er einige Tage später starb. Auch seine beiden Kollegen wurden durch die Schläge verletzt.

Die drei Beschuldigten, zwei Kosovaren und ein Schweizer, wurden wegen Raufhandels und versuchter einfacher Körperverletzung angeklagt. Für zwei der Männer beantragte die Staatsanwältin eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, für den dritten Beschuldigten eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 80 Franken und eine Busse.

Härtere Bestrafung gefordert

Zu Beginn der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen stellte der Rechtsvertreter der Privatklägerschaft den Antrag, die Anklageschrift sei an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen und zu ergänzen. Die Beschuldigten seien auch wegen Angriffs und unterlassener Hilfeleistung anzuklagen, und gegen die beiden kosovarischen Staatsbürger sei aufgrund einer Katalogtat eine Landesverweisung auszusprechen. Das Gericht wies den Antrag ab. Es sei nicht Sache des Gerichts, den Sachverhalt und die Anträge in einer Anklageschrift festzuhalten, begründete der vorsitzende Richter die Ablehnung. Die Schweizer Justiz basiere auf Gewaltentrennung.

Die Staatsanwältin betonte in ihrem Plädoyer, die Beschuldigten hätten den Raufhandel gefördert, indem sie den Kontrahenten unter anderem Faustschläge ins Gesicht und den Oberkörper ausgeteilt und das Opfer verfolgt hätten. Den äusserst tragischen Tod des jungen Mannes könne aber keinem der drei Männern direkt angelastet werden.

Gegenseitige Schlägerei bestritten

Der Rechtsvertreter der Angehörigen des verstorbenen Opfers beantragte eine Verurteilung wegen Angriffs statt Raufhandels und eine angemessene Verurteilung der Beschuldigten. Die Staatsanwaltschaft sei beim Schildern des Sachverhaltes von einer gegenseitigen Auseinandersetzung ausgegangen. Dies entspreche nicht den Tatsachen. Die Beschuldigten hätten die drei Männer einseitig, gezielt und mit grosser Gewalt angegriffen. Dies beweise auch, dass eine Anklage wegen Raufhandels gegen die beiden verletzten Kollegen des Opfers fallengelassen worden sei. Den direkten Angehörigen sei Schadenersatz und Genugtuung zuzusprechen.

Die Rechtsvertreterin eines der Verletzten äusserte sich ähnlich wie ihr Vorredner. Ihr Mandant könne den Tod seines engen Freundes noch heute nicht überwinden und befinde sich in ärztlicher Behandlung. Die Beschuldigten hätten ihre Opfer bis zur Regungslosigkeit geprügelt.

Streit des Paares schlichten wollen

In der Befragung erklärten die Beschuldigten, sie hätten lediglich den Streit zwischen des einen Mannes und seiner Freundin schlichten wollen. Sie seien dann aber sofort aggressiv beschimpft und schliesslich angegriffen worden. Der eine sei mit einer Flasche auf sie losgegangen. In ihrem Schlusswort drückten alle drei ihr Bedauern aus, dass der Zwanzigjährige zu Tode kam.

Der erste Verteidiger verlangte für seinen Mandanten, einen 27-jährigen Schweizer, Freisprüche von Schuld und Strafe. Der zweifellos tragische Tod des Zwanzigjährigen Mannes sei die Folge einer Verkettung unglücklicher Umstände und könne nicht dem Beschuldigten angelastet werden. Er habe das Opfer nicht verfolgt. Zeugen hätten zudem nicht die Beschuldigten, sondern die drei anderen Männer als Auslöser der Auseinandersetzung bezeichnet.

Der zweite Verteidiger plädierte für eine Verurteilung seines Klienten, eines 26-jährigen Kosovaren, im Sinne der Anklage und als Sanktion eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 80 Franken. Die Behauptung, er habe das Opfer Richtung Zaun getrieben, sei falsch. Den Tod des jungen Mannes habe keiner der Beteiligten gewollt und sei unvorhersehbar gewesen. Das Geschehene belaste seinen Mandanten schwer.

Der dritte Verteidiger beantragte für seinen Mandanten, einen dreissigjährigen Kosovaren, einen Schuldspruch wegen Raufhandels und einen Freispruch wegen versuchter einfacher Körperverletzung. Er sei zu einer bedingten Geldstrafe von höchstens 30 Tagessätzen à 80 Franken. Der Beschuldigte habe lediglich den Streit des Paares schlichten wollen und sei sofort äusserst aggressiv angegangen worden. Daraufhin habe er dem Kontrahenten einen Faustschlag verpasst. Mehr aber habe er nicht getan.

Kreisgericht erkennt auf Raufhandel

Das Kreisgericht St.Gallen gab das Urteil mündlich bekannt. Es verurteilte die drei Beschuldigten wegen Raufhandels und einfacher versuchter Körperverletzung. Der 27-jährige Schweizer und der 26-jährige Kosovare wurden zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Der dreissigjährige Kosovare erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten. Die meistem Zivilklagen verwies das Kreisgericht auf den Zivilweg. Gemeinsam haben die drei Beschuldigten dem einen Opfer eine Genugtuung von 1500 Franken und dem anderen eine Genugtuung von 2000 Franken und Schadenersatz von 274 Franken zu zahlen. Zudem müssen sie die Verfahrenskosten und Kosten der Rechtsvertretung von den Privatklägern tragen.

Klar sei für das Gericht, dass die drei Beschuldigten tätlich geworden seien, erklärte der vorsitzende Richter zum Urteil. Zudem gehe das Gericht aufgrund der Zeugenaussagen davon aus, dass auch die Gegenseite tätlich geworden sei. Deshalb sei der Tatbestand des Raufhandels und nicht des Angriffs gegeben. Der dritte Beschuldigte erhalte eine um einen Monat höhere Freiheitsstrafe als die anderen, weil er der Initiator der Auseinandersetzung gewesen sei. Der Tod des jungen Mannes könne nicht den Beschuldigten angelastet werden, da niemand wisse, was am Zaun passiert sei. Die drei Männer seien nicht direkt am Zaun gewesen und hätten auch nicht erahnen können, dass dort so etwas Schlimmes passiere.