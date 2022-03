Kreisgericht Toggenburg Wegen 650 Franken Schulden fast einen Mord begangen: Ein 32-Jähriger stach mehrfach hinterrücks auf seinen ehemaligen Mitbewohner ein Ein Sudanese stand wegen versuchten Mordes am Donnerstag vor dem Kreisgericht Toggenburg. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

Er wollte sein Geld zurück. Irgendwann verlor der Angeklagte seine Geduld und er griff zum Messer. Bild: Pius Amrein/LZ

Zwei Männer aus dem Sudan und aus Nigeria hatten einige Monate in Bütschwil zusammengewohnt. Als der Nigerianer auszog, vermisste der Sudanese 650 Franken und einen Ausweis. Letzterer gab ihm der Kollege später zurück. Vom Geld, von dem nicht klar ist, ob der Nigerianer es wirklich stahl, sah der Sudanese nichts mehr, obwohl er den Nigerianer mehrmals aufforderte, es ihm zurückzuzahlen. Als der Sudanese im März 2021 den Nigerianer in Begleitung einer Freundin am Bahnhof Bütschwil sah, forderte er ihn erneut auf, zu zahlen. Als dieser sich weigerte, und den Sudanesen stattdessen in den Finger biss, eilte Letzterer nach Hause und holte ein Messer mit einer 25 Zentimeter langen Klinge, das er verbarg.

Als der Nigerianer und seine Freundin den Zug nach Wattwil nahmen, stieg auch der Sudanese ein und stellte den Mann in Wattwil nochmals zur Rede. Doch auch hier gab ihm das spätere Opfer das Geld nicht. Als das Paar den Zug nach St. Gallen bestieg, folgte ihnen der Angeklagte und begann, nach Betreten des Abteils, auf den vor ihm Stehenden einzustechen. Darüber gibt es keine Zweifel – dokumentieren doch die Bahnhof-Kameras das grausige Geschehen bestens.

Geplant oder im Affekt gehandelt?

Diese zeigen, wie der Angeklagte den Kollegen von hinten mit dem Messer angriff. Der Opfervertreter, der für seinen Mandanten 70‘000 Franken Genugtuung forderte, listete auf:

«Die Stiche erfolgten zuerst am Kopf, dann am Brustbereich, später auch im Unterleib und an den Beinen, also praktisch am ganzen Körper.»

Dass der Mann keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug, machte die Staatsanwältin an «glücklichen Umständen», der Opfervertreter daran fest, dass der am Boden liegende Mann «sich stark bewegte» und so zunehmend ein schwer zu treffendes Ziel abgegeben habe.

Der Verteidiger des Angeklagten wollte aufgrund der nicht lebensgefährlichen Verletzungen herauslesen, dass sein Mandant das Opfer gar nicht habe töten wollen. Er habe nicht geplant, sondern aus einer Wut heraus gehandelt. Am Ende habe er sogar vom Opfer abgelassen und es fliehen lassen. Dies sah die Anklage anders: «Der Beschuldigte hat nicht im Affekt gehandelt, sondern ist extra nochmals nach Hause gegangen, hat das Messer geholt, ist dem Paar gefolgt und hat eine für ihn günstige Gelegenheit abgewartet, bei der das Opfer nicht einfach fliehen konnte».

Täter muss Opfer 25‘000 Franken zahlen

Während die Anklage den Mann wegen versuchten Mordes zu 12 Jahren Haft und 15 Jahren Landesverweis verurteilt sehen wollte, plädierte die Verteidigung auf Tötungsversuch, fünf Jahre Haft und einen Landesverweis von zehn Jahren. Auch wurden ihm zwei weitere Vergehen – das Eindrücken einer Tür (Sachbeschädigung) und fortgesetzter Marihuana-Konsum (mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes) zur Last gelegt, doch fallen diese bezüglich Strafmass nicht ins Gewicht.

Das Kreisgericht Toggenburg sprach den Mann aller drei Vergehen schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren. Die erstandene Untersuchungshaft von 56 Tagen sowie der vorzeitige Strafvollzug von 308 Tagen werden auf die Freiheitsstrafe angerechnet. Zudem muss er eine Busse von 400 Franken (oder vier Tage Ersatzfreiheitsstrafe) leisten. Auch wurde er für die Dauer von zwölf Jahren des Landes verwiesen und die Landesverweisung im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Ebenso wird der Verurteilte dazu verpflichtet, dem Opfer eine Genugtuung von 25‘000 Franken plus 5 Prozent Zins seit dem 26. März zu bezahlen. Die Schadensersatzforderung des Opfers in der Höhe von 10‘720 Franken wurde auf den Zivilweg verwiesen, und von der Anerkennung der Zivilforderung der geschädigten Partei in Sachen eingedrückte Türe Vermerk genommen. Daneben hat der Mann Verfahrens- und Anwaltskosten in der Höhe von 44‘724 Franken zu tragen.

Clans statt Gericht

Zu Prozessbeginn sass am Donnerstag nicht nur der Angeklagte, sondern auch das Opfer im Gerichtssaal in Lichtensteig. Und zwar ganz hinten. Es wippte mit dem Oberkörper hin und her, verbarg sein Gesicht in den Händen und hatte grosse Mühe seinen Emotionen Herr zu werden. Während der Richter die erste Vorfrage stellte, gab das Opfer Worte wie ein anklagendes «this boy» oder «he is a criminal» von sich. Mal leiser, mal lauter. Als er dann anfing, auszurufen, wurde er zuerst ermahnt, und beim zweiten Mal – als er laut und die Verhandlung störend «you must put him into prison» rief –, von einem Polizisten aus dem Saal begleitet. Später schickte er seinem Anwalt eine SMS: «I can not stand to see him».

Mit «him», war der Angeklagte gemeint, der sich vor den Schranken des Gerichts weit weniger emotional zeigte. Während der ganzen Verhandlung liess sich der Mann, der über den Status eines vorläufig aufgenommenen Flüchtlings verfügt und seit zehn Monaten den vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf angetreten hat, nicht durchblicken, dass er sein Tun bereue.

Erst im knapp gehaltenen Schlusswort, gestand er ein, einen Fehler begangen zu haben: «Ich entschuldige mich für das. Ich wünsche ihm gute Besserung».

Nichtsdestotrotz wähnte sich der Angeklagte zuvor «im Recht, denn er hat mir keinen anderen Weg gelassen», und liess durchblicken, dass sein Fall im Sudan anders gehandhabt worden wäre: «Dort wäre es wohl nicht zu einem Prozess vor Gericht gekommen; da hätten sich die Clans über eine Strafe geeinigt».