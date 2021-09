Krankenkassenprämien 2022 «Die Gründe sind für uns nicht nachvollziehbar»: In der Ostschweiz steigen die Krankenkassenprämien – das sagen die Gesundheitsdirektoren Die Krankenkassenprämien in der Schweiz sinken erstmals seit 2008. In insgesamt 14 der 26 Kantone sind die Prämien leicht gesunken. Doch in allen vier Ostschweizer Kantonen steigen die Prämien – entgegen dem nationalen Trend – leicht an.

Die durchschnittlichen Krankenkassenprämien 2022 sinken. In der Ostschweiz hingegen steigen sie leicht an. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die mittlere Krankenkassenprämie sinkt 2022 gesamtschweizerisch über alle Altersklassen hinweg um 0,2 Prozent auf 315.30 Franken pro Monat. Allerdings gibt es grosse Unterschiede innerhalb der Schweiz. In 14 der 26 Kantone sinken die Prämien, am stärksten in Basel Stadt mit 2,1 Prozent.

Nicht so in der Ostschweiz: In allen vier Kantonen steigen die Krankenkassenprämien leicht an. Im Kanton St.Gallen nehmen die Prämien um 0,2 Prozent oder 70 Rappen zu, im Thurgau um 0,6 Prozent (1.80 Franken). Auch in beiden Appenzell: in Ausserrhoden um 0,6 Prozent, in Innerrhoden um 0,7 Prozent. Gesamtschweizerisch stiegen die Prämien nur in Glarus (1,1 Prozent), Nidwalden (0,9 Prozent) und Obwalden (1,4 Prozent) stärker als in Innerrhoden an.

Umverteilung von der Ost- in die Westschweiz?

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP). Bild: Andrea Tina Stalder

«Das Prämienwachstum ist leicht gebremst, jedoch nicht im erwarteten Umfang», sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor zum Prämienanstieg in seinem Kanton. Die Erhöhung von 0,6 Prozent der mittleren Prämien sei geringer als in den letzten Jahren, liege aber über dem Schweizer Durchschnitt. Martin sagt:

«Die Gründe dafür sind für uns insbesondere unter Berücksichtigung der effektiven Kostenentwicklung gemäss unserem Kenntnisstand nicht nachvollziehbar.»

Insgesamt werfe der Prämiengenehmigungsprozess mit dem Bund viele Fragen auf. «Insbesondere besteht der Verdacht, dass eine gezielte Umverteilung von der Ost- in die Westschweiz stattfindet», sagt Martin.

Yves Noël Balmer (SP), Gesundheitsdirektor Appenzell Ausserrhoden. Bild: Arthur Gamsa

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales Appenzell Ausserrhoden, sagt zur Prämienentwicklung:

«Es fällt einerseits auf, dass tendenziell ländliche Kantone einen moderaten Anstieg zu verzeichnen haben.»

Auch zeige sich in vielen Westschweizer Kantonen, welche im gesamtschweizerischen Vergleich hohe mittlere Prämien haben, ein leichter Rückgang der durchschnittlichen Prämien. Sechs weitere Kantone hätten einen gleich hohen oder höheren Anstieg der mittleren Prämien zu verzeichnen, so Balmer.

Die Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg-Bless (Die Mitte). Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg-Bless ist derweil erleichtert. Sie sagt:

«Es ist erfreulich, dass die Prämien nur moderat steigen. Die Kostendämpfungsmassnahmen von Bund und Kantonen zeigen Wirkung.»

Nachdem die Innerrhoder Prämien im letzten Jahr gesunken waren, überrasche sie der moderate Anstieg in diesem Jahr nicht. «Wir begrüssen es zudem, dass die Versicherer die Prämien nun knapper kalkulieren und einen Abbau ihrer Reserven vornehmen», sagt Rüegg-Bless.

Monatliche Prämien in Franken unter dem Schweizer Schnitt

Regierungsrat Bruno Damann, Gesundheitsdirektor des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Auch wenn die Prämien im Kanton St.Gallen im nationalen Vergleich ansteigen, werden die St.Gallerinnen und St.Galler 2022 für die Krankenkasse pro Monat weniger tief in die Tasche greifen müssen als anderswo. «Der Kanton St.Gallen weist im gesamtschweizerischen Vergleich ein unterdurchschnittliches Kostenniveau aus», sagt Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Die kantonale monatliche mittlere Prämie (alle Altersklassen) liegt im Kanton St.Gallen bei 277 Franken.

Im Thurgau zeigt sich ein ähnliches Bild. «Die Thurgauer Prämien liegen effektiv in Franken sowohl bei den mittleren Prämien wie bei den Standardprämien in allen Personengruppen weiterhin unter dem Schweizer Durchschnitt», sagt Martin. Auch in Innerrhoden liegen die monatlichen Prämien 2022 unter dem Schweizer Schnitt von 315.30 Franken. Und Monika Rüegg-Bless hält derweil fest:

«Im Kanton Appenzell Innerrhoden haben wir schweizweit nach wie vor die tiefsten Prämien.»

Positiver Corona-Effekt?

Inwiefern hat das Coronavirus die Krankenkassenprämien 2022 in den Ostschweizer Kantonen beeinflusst? Bruno Damann sagt:

«Welchen Einfluss die Pandemie auf die Prämien hat, ist schwierig zu sagen.»

Interessant sei aber ein Blick auf die Entwicklung der Gesundheitskosten im Kanton St.Gallen: 2020 betrugen die Kosten für Gesundheitsleistungen laut Damann 3564 Franken pro versicherte Person im Kanton St.Gallen. 2019 war der Wert mit 3534 Fr. fast gleich hoch.

Urs Martin sagt dagegen:

«Die Covid-19-Pandemie hat sich bisher positiv auf die Ergebnisse der Versicherer ausgewirkt.»

Die Minderausgaben aufgrund der im Jahr 2020 zurückgestellten Behandlungen würden insgesamt stärker ins Gewicht fallen als die pandemiebedingten Zusatzkosten, obwohl die Versicherer immer wieder das Gegenteil suggerierten, so Martin.

Monika Rüegg-Bless sagt:

«Die Pandemie sorgt weiterhin für Unsicherheiten in der Kalkulation der Prämien.»

Die Covid-19-Pandemie habe sich bisher aber nicht negativ auf die Ergebnisse der Krankenversicherer ausgewirkt. Viel stärker ins Gewicht fielen die Minderausgaben aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sowie nicht durchgeführter und verschobener Behandlungen.

Und Yves Noël Balmer sagt zum Thema Krankenkasse und Corona:

«Allgemein erschwert die Pandemie auch in diesem Jahr die Schätzung der Kosten.»

Unsicherheit bestehe bei der Höhe der Impfkosten, den Behandlungskosten für Covid-19-Patienten sowie nachgeholten Behandlungen, die durch die Pandemie aufgeschoben worden seien. Es sei schwierig, die für die Prämienfestsetzung relevante Schätzung nach Behandlungsjahr aus den Abrechnungsdaten zu ermitteln, denn diese seien verzerrt: «Das Abrechnungstempo der Leistungserbringer hat sich durch die Pandemie zeitlich und regional sehr verschieden entwickelt.»

Kommt 2023 der grosse Prämienschock?

Wie werden die Krankenkassenprämien 2023 in der Ostschweiz aussehen? Gemäss der Ostschweizer Gesundheitsdirektorin und den -direktoren ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, um einen Trend festzustellen. «Wir gehen aber davon aus, dass sich die Prämien auch im nächsten Jahr nicht stark verändern werden», sagt Rüegg-Bless.

«Alle Akteure im Gesundheitswesen sind gefordert, das Prämienwachstum dauerhaft zu bremsen», betont Urs Martin. Dies sei nur möglich, wenn auch das Kostenwachstum gedämpft werde.