Kraftstoff Deutsche Spritpreisbremse zieht noch keine Schweizer Tanktouristen nach Konstanz Seit dem 1. Juni erhebt Deutschland eine tiefere Energiesteuer auf Benzin und Diesel im Versuch, die Kraftstoffpreise für Konsumentinnen und Konsumenten zu senken. Vom befürchteten Tanktourismus ist im Ostschweizer Grenzgebiet allerdings noch nichts zu spüren, wie ein Besuch an Tankstellen in Konstanz und Kreuzlingen zeigt.

Schweizer Kennzeichen sah man am Donnerstagmittag an den Konstanzer Tankstellen nicht häufiger als sonst. Bild: Denis Nikocevic

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar sind die Preise für Kraftstoffe wie Diesel und Benzin in die Höhe geschossen. Gemäss TCS bezahlt man in der Schweiz inzwischen im Schnitt 2.24 Franken pro Liter Benzin und 2.30 Franken pro Liter Diesel (Stand: 2. Juni 22).

Die Teuerung spüren Autofahrerinnen und Autofahrer inzwischen weltweit deutlich im Portemonnaie. Das Nachbarland Deutschland hat nun reagiert. Es senkt die Energiesteuer vorübergehend für drei Monate auf 30 Cent pro Liter Benzin (zuvor etwa 64 Cent) und 15 Cent pro Liter Diesel (zuvor etwa 47 Cent). Am Mittwoch trat die Massnahme in Kraft.

Lange Schlangen? – Fehlanzeige

Zum Start der Spritpreisbremse warnte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) vor Tanktourismus. Er folgerte, dass es in Grenzgebieten zu langen Warteschlangen an den Zapfsäulen oder gar Lieferengpässen kommen könnte. An den beiden Tankstellen in Konstanz direkt an der Reichenauerstrasse war davon zur Mittagszeit des zweiten Tages der Steuersenkung allerdings noch nichts zu spüren. Nur wenige Schweizerinnen und Schweizer verirrten sich an die Tanksäulen in der Nachbarstadt.

Es ist ruhig an der Aral-Tankstelle im Industriegebiet von Konstanz. Bild: Andrea Stalder

So etwa eine Zürcherin, die ennet der Grenze einige Anschaffungen erledigte. «Ich bin zufällig hier gelandet. Mein Tank war so leer, ich hätte es nicht mal mehr bis zur Grenze geschafft», sagt sie. Einem Weinfelder, in dessen Auto die ganze Familie ungeduldig darauf wartet, bis vom Zapfhahn das markante Klack-Geräusch zu hören ist, erging es gleich.

«Wir wollten in den Obi gegenüber. Da ging es mit dem Tanken gerade gut auf», sagt er mit einem Schulterzucken. Klar müsse man langsam schauen, wo das Benzin am günstigsten sei. «Aber mit dem Umrechnungskurs fällt es ja noch gar nicht wirklich ins Gewicht, ob ich jetzt hier oder in Kreuzlingen tanke», sagt er.

Benzin ist in Kreuzlingen sogar günstiger

Der Weinfelder hat recht. Kaum über der Grenze, an der Kreuzlinger Migrolino-Tankstelle, lassen sich an den Zapfsäulen nämlich ebenso viele deutsche Nummernschilder zählen wie Schweizer Nummern in Konstanz. Umgerechnet ist der Schweizer Diesel zwar 16 Rappen pro Liter teurer. Auf den Liter Benzin bezahlt man in Kreuzlingen dafür ganze 5 Rappen weniger als in Konstanz.

Von der Migrolino-Tankstelle in Kreuzlingen zeigt das Verkehrsschild bereits Konstanz an. Deutsche tankten dennoch in der Schweiz. Bild: Denis Nikocevic

Auf 60 Liter hochgerechnet sparen die Deutschen in Kreuzlingen damit immerhin drei Franken. Darauf angesprochen muss eine Autofahrerin aus Konstanz, die sich auf dem Heimweg von der Arbeit in der Schweiz befindet, lachen: «Das hab ich gar nicht ausgerechnet. Für meine paar Liter wird es sich nicht gelohnt haben.» Sie sei einfach aus praktischen Gründen hier tanken gegangen und fügt an:

«Die Senkung der Energiesteuer werden wir in Deutschland wahrscheinlich sowieso nicht so schnell spüren.»

Tiefere Preise ennet der Grenze könnten länger auf sich warten lassen

Damit könnte die Konstanzerin richtig liegen. In den Diskussionen rund um die Spritpreisbremse in Deutschland stand bisher nämlich noch offen, wann und vor allem auch in welchem Umfang die Tankstellenbetreiber den Steuererlass an ihre Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben werden. Ihre Tanksäulen sind derzeit nämlich noch mit Sprit gefüllt, der mit einem höheren Satz versteuert wurde.

Aber auch die neuen EU-Sanktionen gegen Russland könnten in naher Zukunft Einfluss auf die Benzin- und Dieselpreise in Deutschland nehmen. Ob sich die Fahrt über die Grenze für Schweizerinnen und Schweizer damit in naher Zukunft lohnen könnte, bleibt damit ungewiss. Von Tanktourismus kann jetzt zumindest noch nicht die Rede sein.