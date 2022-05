Kommentar Tamara Funiciello hat Recht: Die weibliche Brust sollte nicht verhüllt werden müssen Gleichberechtigung in der Badi: Schon heute wird oben ohne in gewissen Freibädern toleriert – meistens fürs «Sünnele.» Wer das möchte, soll das dürfen. Natascha Arsić Drucken Teilen

«Frauen sollten herumlaufen, baden und sünnelen können, wie sie wollen. Es ist problematisch, dass die weibliche Brust bis heute dermassen sexualisiert wird», sagte SP-Nationalrätin Tamara Funiciello gegenüber «20 Minuten». Dem kann ich nur zustimmen. Denn Frauen wird im Jahr 2022 noch immer gerne vorgeschrieben, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn eine Frau in der Badi oben ohne baden oder sich sonnen will, soll sie das können.

Die «Tagblatt»-Umfrage bei Ostschweizer Badis zeigte: Schon heute wird «oben ohne» vielerorts toleriert, gemacht wird es aber laut diversen Bademeistern selten. Eine generelle Oben-ohne-Erlaubnis in Schweizer Frei- und Hallenbädern würde daran wohl kaum etwas ändern.

In Spanien, Italien oder Frankreich liegen viele Frauen ohne Bikinioberteil am Strand, und es interessiert kaum jemanden, denn die Leute sind daran gewöhnt. Die weibliche Brust wird als etwas Natürliches wahrgenommen. Die Schweizer Bevölkerung ist in dieser Hinsicht deutlich verklemmter.