Kommentar Millionenverlust der Olma: Ein zweites Hilfspaket hätte einen schweren Stand Die Olma hat die Pandemie nur dank eines 24-Millionen-Hilfspakets der öffentlichen Hand überlebt. Nach dem jüngsten Millionenverlust ist unklar, ob die Messegesellschaft weitere Finanzhilfen braucht. Klar ist hingegen: Stadtparlament und Kantonsrat würden weitere Kredite nicht mehr einfach durchwinken. Michael Genova

Grossbaustelle der neuen Olma-Halle 1: Die Olma-Messen wollen in den kommenden zehn Jahren ihren Umsatz um einen Drittel steigern. Bild: Reto Martin

Die Olma-Messen schliessen auch das zweite Pandemiejahr mit einem Millionenverlust ab. Das zeigt, wie gross die Auswirkungen der Coronakrise auf das Messegeschäft sind. Und es verdeutlicht im Nachhinein, wie notwendig das 24-Millionen-Hilfspaket der öffentlichen Hand war.

Im Sommer 2020 stand die Olma plötzlich vor dem Abgrund. Stadtparlament und Kantonsrat debattierten hastig über eine Finanzspritze. In gewöhnlichen Zeiten hätte ein solches Vorhaben wohl keine Chance gehabt und wäre als «ordnungspolitischer Sündenfall» gegeisselt worden. Trotzdem murrten Politikerinnen von links bis rechts nur kurz. Schliesslich ging es um die Rettung eines Stücks Heimat.

Doch diese Rettung ist längst nicht abgeschlossen. Die Genossenschaft analysiert gerade, wie sie die zusätzlichen Ausfälle des vergangenen Jahres kompensieren kann. Ob es ein zusätzliches Hilfspaket brauche, sei «noch offen». Die Messegesellschaft muss nicht nur die Pandemie verdauen. Sie befindet sich auch mitten in einer ehrgeizigen Wachstumsstrategie und will in den kommenden zehn Jahren ihren Umsatz um einen Drittel steigern. Das ist begrüssenswert, doch es könnte sein, dass sie zusätzliche Mittel braucht, um alle Investitionen zu schultern.

Schon jetzt ist klar: Mit der Rückkehr in die normale Lage gelten auch im politischen Betrieb wieder die üblichen Gesetze. Die Olma müsste plausibel vorrechnen, wie sie ihre überaus ambitionierten Ziele erreichen will. Ein weiteres Hilfspaket hätte in Kantonsrat und Stadtparlament einen schweren Stand.