Kommentar Olma wird zur AG: Die neue St.Galler Volksaktie birgt Risiken Die Olma Messen wollen mit einer neuen Publikumsaktie 20 Millionen Franken aufnehmen. Nun sind vor allem Unternehmen und zahlungskräftige Privatpersonen in der Pflicht, die wichtige Messe zu retten. Doch die Expansionsstrategie der Olma ist ambitioniert – eine Garantie auf schnellen Erfolg gibt es nicht. Michael Genova Drucken Teilen

Neue Volksaktie: Die Olma will als künftige AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre «zum Schwärmen bringen». Bild: Andrea Stalder

Die Olma braucht frisches Geld. Das überrascht wenig nach dem Millionenverlust von 2021. Überraschend ist nur, dass die heutige Genossenschaft über eine Umwandlung zur Aktiengesellschaft zu zusätzlichen 20 Millionen Franken kommen will.

Dass die Olma um die finanzielle Unterstützung der Wirtschaft und zahlungskräftiger Privatpersonen wirbt, ist richtig. Die Bevölkerung hätte es kaum verstanden, wenn die Messe einfach darauf vertraut hätte, dass ihr Stadt und Kanton nochmals aus der Patsche helfen. Das haben sie 2020 mit einem Kredit von 16,8 Millionen Franken bereits getan. Dass dieses Darlehen schon nach so kurzer Zeit in Eigenkapital umgewandelt werden soll, ist allerdings ein Schönheitsfehler. Glaubwürdiger wäre es gewesen, man hätte den Steuerzahlern von Anfang an reinen Wein eingeschenkt.

Klar ist: Die Olma ist volkswirtschaftlich und emotional so bedeutend, dass die St.Gallerinnen und St.Galler sie retten sollten. In einem nächsten Schritt will die Messe als künftige AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre «zum Schwärmen bringen», wie es auf dem frisch gedruckten Flyer heisst. Das könnte ihr sogar gelingen, wie ein Blick auf die Säntisbahn zeigt. Die Schwebebahn hat 17'000 heimatverbundene Kleinaktionäre. Allerdings müssen die potenziellen Olma-Investoren wissen, dass ihre neue St.Galler Volksaktie eine Wette auf die Zukunft ist. Das Unternehmen verfolgt mit dem Neubau der Halle 1 nämlich eine äusserst ambitionierte Expansionsstrategie. Nicht ausgeschlossen, dass die kommende Kapitalerhöhung der Olma nicht die letzte sein wird.