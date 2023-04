Kolumne Lü: Wohlbehalten aufgefunden Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Die St.Galler Primarschule Grossacker verliert im Sommer 16 Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ein Drittel aller Lehrkräfte. Die Stadt führt die Fluchtbewegung auf Differenzen mit der Schulleitung zurück. Schätzfrage: Wie viele würden gehen, wenn auf dem Lehrermarkt Überfluss statt Mangel herrschte?

«St.Gallen mit 12 Mann, Gretler kann foulen soviel er will, Schriri schaut zu.» - Was dem Görtler sein Gretler ist dem Schiri sein Reissverschluss.

Gemäss Weltbund der Bibelgesellschaften wurde die Bibel bis heute in 733 Sprachen übersetzt. Diese werden von 6,4 Milliarden Menschen gesprochen. Seltsam nur, dass sie trotzdem niemand richtig lesen kann.

Die Vorsteherschaft der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil hat zwei neue Mitglieder. Dennoch fehlen dem Gremium bis zur Beschlussfähigkeit weiterhin drei Personen. Bis auch diese gefunden sind, gilt der Eingangssatz zu Psalm 23: «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.»

Der Verkehrsverein Flawil sucht nach wie vor eine Präsidentin oder einen Präsidenten. Immerhin ist die lange vermisste Vereinsfahne wieder aufgetaucht. Sie lag ausgeschlafen in einer Hängematte in Burgau. Dort hatte die Fahne an der 1.August-Feier anscheinend einen rechten Fahnen erwischt.

Mit weniger als zehn Kindern auf 1000 Einwohner hat die Geburtenrate in der Schweiz einen historischen Tiefstand erreicht. Jetzt müssen wir noch die Zuwanderung auf denselben Stand bringen, dann sind wir in wenigen Jahren dort, wo manche hin wollen. Nirgends mehr.

Subventionen sind ein Teil der Schweiz. Nur: die einen beziehen sie, die andern verzichten darauf. So hat die Feuerwehr Romanshorn in den vergangenen Jahren im Rahmen der Anschaffung mehrerer Fahrzeuge Beiträge von gut 150 000 Franken nicht abgerufen. Wer dafür verantwortlich war, lasse sich nicht exakt eruieren, heisst es. Eine Umbenennung von Feuer- in Geldwehr sei aber nicht vorgesehen.

Zum Schluss eine Danksagung: Liebe Stauerinnen, liebe Stauer. Ihr habt mit Eurem geduldigen Warten auf der Autobahn Städten und Dörfern ein wunderbar geruhsames Osterwochenende geschenkt. An Auffahrt und an Pfingsten bitte wieder. Wir zählen auf Euch.