Kolumne Lü: Wenn das Volk drückt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Der «Appenzeller Käse» wurde gar nie im Innerrhodischen produziert. Nun schliesst auch noch der letzte Keller in Innerrhoden, in dem der Käse heranreifte. Was tun damit? Angesichts der Menschenmassen, die bei schönem Wetter den Alpstein überrennen, soll im Gebiet Steinegg-Wasserauen ein Parkhaus gebaut werden. Das könnte man sich sparen und den alten Käsekeller dafür nutzen. Der Geruch wäre erst noch authentischer als jener nach Tee in einem St.Galler Parkhaus.

«Er kenne aber keinen Landwirten in der Schweiz …» – Dafür vielleicht einen Landwirt?

«Umweltschützer empört über versenktes Schiff.» – Die Versenkung selber ist ihnen egal.

«Der Engländer drehte sich an der Strafraumgrenze weg und bekam den Ball zwischen Ellenbogen und Unterarm angeschossen.» – Dein Körper, das unerforschte Wesen.

Die ehemalige Engelberger Skirennfahrerin Dominique Gisin ist begeistert: Der Inselstaat São Tomé und Príncipe hat ihr eine Briefmarke gewidmet. Langläufer Dario Cologna hingegen mag sich an seinem Bild auf einer Marke von Sierra Leone nicht freuen. «Eine solche Praxis ist untragbar und ich werde etwas unternehmen», sagt die Agentin von Cologna. Ob sie gegen eine Schweizer Marke auch etwas einzuwenden hätte, ist nicht bekannt.

«Seit dem 17. Jahrhundert treffen sich am 2. Februar Jäger und Pelzhändler auf dem Lichtmess- und Pelzfellmarkt, um die im Herbst und Frühwinter erlegten Felle zu verkaufen.» – Fuchs und Marder können aufatmen – es werden nur noch Felle geschossen.

Zuerst hatte Dominik Reis betont, er werde keine politische Auseinandersetzung suchen und keinen Wahlkampf betreiben. Jetzt kandidiert der Romanshorner Stadtrat aber doch als Stadtpräsident. Eine Hintertür hatte er sich immer offen gehalten: Falls der Druck aus der Bevölkerung zu gross werde … Nun ist er anscheinend gross genug. Hoffen wir doch, dass er Reis nicht erdrückt.

«Die Mitglieder der SVP Stadt St.Gallen haben mit einstimmiger Mehrheit zweimal Nein zu den beiden Abstimmungsvorlagen vom 12. März gefasst.» – Eine zwei- oder dreistimmige Mehrheit wäre noch deutlicher gewesen.

«Braucht St.Gallen ein fünftes Leben?» – Nein – es kommt ja nicht einmal mit dem ersten zurecht.