Kolumne Lü: Von Erde zu Erde Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Eine Studie zeigt: Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer befürwortet einen Ausbau des bezahlten Elternurlaubs. Viele der Befragten regen an, für die Finanzierung der Elternzeit die Überschüsse der Nationalbank zu verwenden. Das geht nicht. Dieses Geld brauchen wir für die Sicherung der Banker-Boni.

«Jedes Paar legt nur ein Ei» – mal das Weibchen, mal das Männchen.

Die St.Galler Heilige Wiborada soll Stadt und Kirche zu neuem Schwung verhelfen. Was sie 1100 Jahre nach ihrem Tod noch kann, ist allerdings ungewiss. Einen ersten Leistungstest könnte sie beim trudelnden FC ablegen.

«Die Zusammenführung mit dem Ostschweizer Kinderspital ist bei dieser stolzen Summe inkludiert.» – Inbegriffen oder enthalten wäre auch gar zu gewöhnlich.

Die katholische Kirchgemeinde und die politische Gemeinde Kirchberg streiten sich um 97 Quadratmeter Land. An der Kirchbürgerversammlung wurde ein Verkauf abgelehnt – und kritisiert, dass kein Gemeindevertreter an der Versammlung präsent war. Die Gemeinde wiederum konterte, es habe keine Einladung gegeben. Anscheinend darf ein katholischer Kirchberger Gemeinderat an der Versammlung der katholischen Kirchbürger nur mit Einladung teilnehmen. Mit katholischer, versteht sich.

«Das Spiel war an Dramaturgie nicht zu überbieten» – Dramatik wäre da zu wenig.

Die Wohnungsnot erreicht das Land. Jetzt ist auch der Leerwohnungsbestand in Appenzell Innerrhoden auf einen besorgniserregend tiefen Stand gesunken. So tief, dass junge Familien, die eine bezahlbare Unterkunft finden wollen, den Kanton verlassen müssen. Auf die Nachbarn Ausserrhoden und St.Gallen kommt ein Problem zu: Es droht die Dibidäbi-Überfremdung.

Auch die Thurgauer Wirte kämpfen mit Problemen. 478 Mitglieder zählt der Verband Gastro Thurgau. Unlängst trafen sich 33 Delegierte und 54 Gäste in Ermatingen zur Delegiertenversammlung. So schlimm kann es also gar nicht sein – immerhin waren mehr Gäste als Wirte dabei.

Nach der klassischen Erdbestattung und der Kremation gibt es jetzt auch die Kompostbestattung. Die dabei entstehende Komposterde kann dann im Garten mit normaler Erde vermischt werden. Womit wir wieder bei der Erdbestattung wären.