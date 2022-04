Kolumne Lü: Vincenz zerstört Telefon Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«So nahm der Grossverteiler Migros die Süssigkeit aus ihrem Sortiment.» – Süssigkeiten reagieren empfindlich, wenn sie aus ihrem Sortiment genommen werden.

Anders als etwa in Deutschland werden in der Schweiz noch keine Hamsterkäufe wegen des Kriegs in der Ukraine registriert. Einzig in der Migros Teufen war unlängst trotz Schneefalls kein Vogelfutter mehr erhältlich. Besorgten Vogelfreunden wurde allerdings beschieden, die Körner seien nicht etwa rationiert, sondern wegen mangelnder Nachfrage aus dem Regal entfernt worden. Was die Erfahrung bestätigt: In Teufen kommen und gehen die Vögel, wann und wie sie wollen.

In den Wäldern zwischen Bodensee und Fünfländerblick sind wieder Nacktwanderer unterwegs. Eine deutsche Touristin begegnete drei von ihnen und konnte sie zweifelsfrei als Männer zwischen 50 und 60 klassieren. Obwohl: «Ich habe ihnen natürlich nur ins Gesicht gesehen.»

Napoleons bestbewaffneter Kanton

«Die Konstruktion umfasst Segeltücher, die auf- und zugemacht werden können. Sie bestehen aus witterungsfähigen Textilien.» – Die Tücher können regnen, schneien und vieles mehr.

Die Waffensammlung von Napoleon III. soll enorm umfangreich gewesen sein. Dennoch gilt sie in der Fachwelt bis auf wenige Stücke als verschollen. Doch das stimmt nicht ganz. Im Depot des Napoleonmuseums befinden sich 92 Waffen aus den kaiserlichen Sammlungen. Dadurch gilt der Thurgau heute als der bestbewaffnete Kanton der Schweiz.

«Komplett überfordert: 130 tote Ferkel in Landwirtschaftsbetrieb entdeckt» – Wer, die Muttersauen oder die Ferkel?

Herr, nimm den Grünen das Wollen

«Als Hausi Leutenegger vom Urteil gegen Pierin Vincenz hörte, fiel ihm das Telefon aus der Hand.» – Da es sich um sein eigenes handelte, kann er nicht wegen Veruntreuung belangt werden.

Nachdem der Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs seinen Rücktritt angekündigt hat, machen sich die Parteien auf die Suche nach Kandidatinnen oder Kandidaten für seine Nachfolge. Klar ist noch nichts. Oder doch: Auf eine Kandidatur angesprochen, gibt der Parteipräsident der Grünen bereits jetzt Forfait: «Wir würden schon wollen, haben aber niemanden.» Oder wie es in anderem Zusammenhang heisst: «Herr, Du hast mir das Können genommen. Nimm mir bitte jetzt auch das Wollen.»