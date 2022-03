Kolumne Lü: Trottinett-Gang löst Autoposer ab Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Die Ablösesumme wurde stillschweigend vereinbart.» – Da wäre jedes Wort eines zu viel gewesen.

Beunruhigende Nachrichten aus Rorschach. Nach den Autoposern soll jetzt eine Bande, bestehend aus drei Trottinett-Teenagern, die Stadt unsicher machen. Laut seien sie, zu schnell unterwegs und erst noch bewehrt mit Taschenlampen, um in Häuser hineinzuleuchten. Was für die Zukunft wenig Gutes erwarten lässt: Die drei sollen noch Windeln tragen.

«Ferner raten wir, das betroffene Körperteil hochzulagern.» – Den Körperteil können sie hängen lassen.

Traglufthalle gegen lange Winter

Das St. Galler Hallenbad Blumenwies wird saniert. Weil das viel Zeit braucht, wird während der Bauzeit über dem Freibad Lerchenfeld eine Traglufthalle aufgeblasen. Dieses Provisorium brauche es unbedingt, wurde im Stadtparlament argumentiert – denn in St. Gallen daure der Winter fast neun Monate. Dann muss im Appenzellerland oben das ganze Jahr Winter sein.

Die Golfparks mehrerer Migros-Genossenschaften werden ab 1. Juli 2022 in einer AG organisiert. Damit werden die Golfparks – inklusive Waldkirch – in einem Unternehmen zusammengeführt. Jetzt, wo die Migros bald Alkohol verkauft, gilt es den Cüpli-Absatz zu forcieren.

Rückzug vom Rückzug

Swiss Olympic erarbeitet derzeit eine neue Strategie und ein neues Konzept für die Leistungssportförderung. Dabei sollen fünf bis sieben regionale Zentren zu einem Schweizer Olympiapark ausgebaut werden. Die vorliegende Machbarkeitsstudie und die Kontakte mit Swiss Olympic zeigen gemäss St. Galler Staatskanzlei, dass die Ostschweiz gute Chancen hat, Teil des Schweizer Olympiaparks zu werden. Denkbar ist die Durchführung der Disziplinen Prämienverbilligung, Steuerfusssenkung und Budgetgenauigkeit.

Zuerst hatte ihn eine Findungskommission als offiziellen Kandidaten für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus empfohlen. Dann zog Marcel Ringeisen seine Kandidatur zurück – mangels Vernetzung mit wichtigen Meinungsbildnern in der Gemeinde, wie er sagte. Jetzt gibt er den Rücktritt vom Rückzug und kandidiert doch. Die Wahl findet erst am 24. April statt. Da bleibt genügend Zeit für noch mindestens zwei Pirouetten.

Schattenspiel am Theater St. Gallen

Nach dem Protest gegen den personellen Kahlschlag an der Spitze des Theaters St. Gallen wollte der Verwaltungsratspräsident Interviewfragen nur schriftlich beantworten. Jetzt geht in Sachen Information der Öffentlichkeit auf Wochen hinaus gar nichts mehr. Unter den Theaterfreunden macht sich Unruhe breit. Sie befürchten, dass Schauspiel und Oper durch Schattenspiel und Pantomime ersetzt werden.

Wer sein Vermögen vernichten will, kauft sich einen Fussballklub – oder fährt ins Fürstentum Liechtenstein. Dort gibt es bald einmal ein Spielcasino pro 4000 Einwohner. Besorgte Bürger wollen jetzt ein Spielbankenverbot in der Verfassung festschreiben. Auf die Millionenerträge für den Staat sei man nicht angewiesen, heisst es. Recht so: Mit Geld spielt man nicht, Geld hat man.

Die Konferenz der Kantonsregierungen und die Post lancieren eine neue Briefmarkenserie. Jeder Kanton erhält ein eigenes Sujet. Für Innerrhoden steht fest, dass es sich um die Landsgemeinde handeln wird. Für St. Gallen laufen noch Abklärungen, ob auch Ausländer dargestellt werden dürfen. Falls ja, wird es wohl Peter Zeidler sein. Falls nein, wird er vorher eingebürgert.