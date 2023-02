Kolumne Lü: Sterben ist teuer Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Arbeitswege bis zwanzig Kilometer kann man mit dem Velo machen», sagt Ruedi Blumer, Präsident des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS). Für VCS-Mitarbeitende ist das ab März vorgeschrieben. Das Duschen vor Arbeitsbeginn bleibt aber freiwillig.

In der St.Galler Innenstadt soll am 12. August 2023 die erste Pride stattfinden. «Wir wollen, dass die Strassen der queeren Community gehören», heisst es dazu von den Veranstaltern. Die Längsgerichteten sollen zuhause bleiben.

An einem japanischen Strand ist eine grosse Metallkugel angeschwemmt worden. Wie sie es vom Bodensee dorthin geschafft hat, ist unklar. Auf jeden Fall wird der Wassergin jetzt noch teurer.

«Trotz Unterzahl: Ansprechende Noten für die Espen» – In Überzahl wären sie sogar gut gewesen.

An wenigen Orten in der Schweiz ist eine Urnenbeisetzung oder Erdbestattung dermassen teuer wie in Appenzell. Aber irgendwie müssen die tiefen Steuern ja kompensiert werden. Am einfachsten halt dort, wo sich die Betroffenen nicht mehr wehren können.

«Behörden- und Verbandsvertreter im Appenzellerland sind erfreut, dass der Autobahnzubringer weiterverfolgt wird.» - Hoffentlich wird er bald gefasst.

«Sonntagswanderung mit Höhenmeter rund um Engelburg» - Mal was anderes als der simple Rucksack.

«In der Diskussion meldeten sich 15 Anwesende zu Wort.» - Von den nicht Anwesenden sprach kein einziger.

Im Hallenbad Aadorf wurde zum Energiesparen die Wassertemperatur gesenkt: von 30 auf 29 Grad. Das hat Folgen: «Die Kinder frösteln und haben blaue Lippen», sagt eine Schwimmlehrerin. Ob die Kinder ihre Schwimmkünste je werden nutzen können, ist unsicher. Im Bodensee jedenfalls würden sie auch im heissesten Sommer glatt erfrieren.

«Der Schrei nach einer hormonfreien Verhütungsmethode wird in der heutigen Zeit immer lauter.» - Immer häufiger muss die Polizei darum wegen Nachtruhestörung ausrücken.