Angeklagt «Ich vernichte euch»: Breel Embolo muss vor Gericht – die Strafakten des Nati-Stars

Er ist das Vorbild einer Fussballgeneration. Doch Breel Embolo hat ein Problem abseits des Rasens. In einem Strafprozess werden seine Vorstrafen zum Thema. Recherchen zeigen, was in seinem ersten Strafbefehl steht.