Kolumne Lü: Schleifspuren in der Weissen Arena Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

«Ein Gast überraschte zudem mit der Bemerkung, ein ausströmendes Karma zu verspüren.» - Gas wäre gefährlicher gewesen.

Gegen 80 Eltern aus der Schulgemeinde Wattwil-Krinau verlangen in einem Schreiben an den Schulpräsidenten, dass alle Corona-Massnahmen aufzuheben seien und ihre Kinder insbesondere keine Masken tragen müssten. Falls die Schule dem Antrag nicht folge, seien sie willens, die Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Weil nichts lernen für die Kinder besser ist, als beim Lernen eine Maske zu tragen.

Verirrter Werbebrief

«…. ab St. Gallen verkürzte sich die Fahrzeit von zweieinhalb auf drei Stunden.» - Der endgültige Beweis für die Richtigkeit von Einsteins Relativitätstheorie.

Elf Jahre lang ist ein Werbebrief der Toggenburg Medien AG durchs Land geirrt. Im Schreiben wurde dazu eingeladen, die «Toggenburger Nachrichten» zu abonnieren. Jetzt ist der Brief wieder beim Absender angekommen. Ungeöffnet, weil seinerzeit unzustellbar. Den Adressaten aufzuspüren, bringt nichts. Auch wenn er an einem Abonnement heute interessiert wäre – die «Toggenburger Nachrichten» gibt es nicht mehr. Seit 2015.

Kalte Füsse in der Buchser Verwaltung

«Zudem gingen fünf Ruhestörungen ein.» Alle waren ordentlich frankiert.

Ende November vergangenen Jahres hat die Buchser Bürgerversammlung den Voranschlag abgelehnt und Einsparungen verlangt. Nun liegt das überarbeitete Budget vor. Als Sparmassnahme wird unter anderem auf die Sanierung des Rathaus-Erdgeschosses verzichtet. Wer in der Verwaltung kalte Füsse hat, soll warme Schuhe anziehen. Der Aufwand für die Weiterbildung des Verwaltungspersonals wird reduziert, und einen Kulturpreis gibt es 2022 auch nicht. Preisträger wäre ohnehin die Sparkultur gewesen.

Hanf-Bürli und Heimat-Bratwurst

«Eines der Autos behinderte nach dem Unfall die Gleise der SBB…» - Es wurde verwarnt und nach Hause geschickt.

Alles schien auf guten Wegen: Zur Übernahme des Steinacher Zigarettenherstellers «Heimat» durch die kanadische Flora Growth fehlte nur noch die Unterschrift. Jetzt ist der Handel in letzter Minute geplatzt. «Heimat»-Gründer Roger Koch will aber nicht aufgeben. Im Gegenteil. Ein Hanf-Eistee und ein «Heimat»-Snus sollen die Angebotspalette erweitern und neue Einnahmen auch aus dem Ausland bringen. Wenns nicht klappt, kann man es ja immer noch mit einem Hanf-Bürli zur «Heimat»-Bratwurst probieren.

Weihnachtshirsch beschlagnahmt

In Laax hat eine zu schwer beladene Gondel der Bergbahn auf den Crap Sogn Gion während der Bergfahrt den Boden gestreift. Dabei wurden die Passagiere ordentlich durchgerüttelt; ernsthafte Verletzungen gab es aber nicht. Um genau zu sein: Nicht die Gondel selber schleifte über den Boden, sondern eine darunter gehängte Last. Die Bergbahnen Laax versichern, dabei habe es sich nicht um Skifahrer gehandelt.

Die Hungersnot im Bündner Südtal Puschlav führt immer wieder zu Familiendramen. So wurden am Weihnachtsabend in Brusio drei Männer beobachtet, als sie einen gewilderten Hirsch verluden. Die Polizei war rasch zur Stelle, das Tier wurde beschlagnahmt. Die hungrigen Kinder der Beschuldigten warten bis heute auf ihr Weihnachtsessen.