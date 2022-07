Kolumne Lü: Schimmel ohne Scham Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Seit einiger Zeit gibt es für den Unteren Werdbüchel in Heiden ein Bauprojekt. Unlängst hat die Gemeinde den aufgelegten Überbauungsplan zurückgezogen. Weil sie vergessen hatte, für die nötigen Strassenbauten das Okay des Kantons einzuholen. Hoffentlich weiss das Bauamt noch, wer da überhaupt bauen will.

«… ich habe gelernt, wie elektrifizierend Oper sein kann.» – Daneben ist Operette nur elektrisierend.

Am Kinderspital Zürich soll das Duzis eingeführt werden. Der Assistenzarzt duzt die Leiterin Pflegedienst und die Praktikantin den Chefarzt. Ziel: Das Arbeitsklima entspannen und den Teamgedanken stärken. Ganz neu ist das nicht. Schon vor Jahrzehnten gab es in der Ostschweiz einen Offizier, der bei seiner Truppe dasselbe erreichen wollte. Also kommandierte er des Abends nach dem Abkochen im Wald: «Alle ums Feuer sitzen! Stimmung machen! Ausführen, marsch!» Die Soldaten fassten sich kürzer: «Befohlene Lust.»

«So sind zum Beispiel auch Flash-Mops möglich.» – Menschen machen Flashmobs; haben sie Hunde dabei, gibt es Flash-Mops.

Die Filteranlage der Amriswiler Badi ist dieser Tage ausgestiegen. Noch nie, heisst es in der Entschuldigung der Schwimmbadkommission, seien an einem Tag so viele Badegäste gezählt worden. Schon gar nicht so viele dreckige.

«Ein Schimmel auf der Bühne, elegant wie eine Primaballerina, stolz wie ein Torero, brav wie ein Lamm. Und menschlich wie eine Opernheldin liess das Pferd doch inmitten der Bühne einen riesigen Haufen liegen.» – Was eine echte Operndiva ist, schreckt vor nichts zurück.

Fehlende Kunden, Umsatzrückgang, Verluste – nach 102 Jahren droht dem Dorfladen von Libingen das Aus. Der Genossenschaftsvorstand sucht darum einen Geldgeber, der den Laden übernimmt. Inserate liefen im Mosnanger Mitteilungsblatt und in der «Tierwelt». Das Echo war frustrierend: Kein einziges Kalb hat sich gemeldet.

Das Einjährige Berufskraut ist die meistverfolgte Pflanze der Schweiz, Landauf, landab wird dazu aufgerufen, es auszureissen, wo immer es auftaucht. Neu gibt es in der Region Sarganserland-Werdenberg einen Neophytensack für Privathaushalte. Er kann mit dem Hauskehricht entsorgt werden und kostet 50 Rappen pro Stück. Schliesslich soll, wer ums Haus Neophyten wachsen lässt, dafür auch gebüsst werden.