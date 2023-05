Kolumne Lü: Red Bull macht Mut Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Verzögerung lässt Patienten schwinden» – Was solls. Heutzutage wollen ja alle schlank sein.

Rolf Müller von Thurgau Tourismus schätzt das touristische Potenzial des Bodenseeraums etwa gleich hoch ein wie jenes von Barcelona. Am weitesten hinter den Möglichkeiten her hinkt die Schweizer Seite des Bodensees. Das kann nur mit der Qualität des regionalen Fussballs zu tun haben.

«Deutscher wendet im Gotthard-Tunnel – ohne Vignette» - Ohne Kleber dürfen das nur Schweizer.

Jetzt setzt auch Heiden auf den Wohnmobil-Tourismus. Die Gemeinde hat neun Stellplätze in Betrieb genommen, auf denen das Fahrzeug drei Tage bleiben darf. In Innerrhoden werden Wohnmobiltouristen auf die Campingplätze verwiesen. Zwar gibt es auch eine Handvoll Stellplätze, aber Verbleib ist dort nur für eine Nacht erlaubt. Campieren mit Grillieren, Sonnenschirmen und Campingstühlen wird nicht toleriert. Wer essen und trinken will, soll das stehend tun und dann möglichst rasch im Fahrzeug verschwinden. Die Innerrhoder mögen keine Nomaden.

«Museumsgesellschaft verteilt zwei Posten neu» - Warum so viel Aufwand? Man hätte sie auch einfach vergeben können.

Fussballerisch läuft es dem FC St.Gallen nicht rund. Dazu kommen jede Menge Verwarnungen und rote Karten. Nun hat sich der finanziell gut dotierte FC Red Bull Salzburg bereit erklärt, den FCSG als Farmteam zu adoptieren. Die Begründung: Niemand vertritt unsere Farbe so konsequent wie der FCSG.

«Es entstand Sachschaden im Wert von rund 10'000 Franken.» - Es gibt nichts, was keinen Wert hat.

«Die Favoritenrolle ist klar verteilt» - Halb gehört sie dem Favoriten, halb dem Aussenseiter.

Die Landsgemeinde ist vorbei. Jetzt hängen und liegen sie wieder. Nicht die Innerrhoder Männer. Aber ihre Degen und Bajonette, die sie im Laufe der nachlandsgemeindlichen Beizentour irgendwo deponiert oder schlicht liegen gelassen haben. In den kommenden Tagen werden die Mannen sich auf den Weg machen, um ihr Seitengewehr zu suchen. Welches wem gehört, wissen die Wirte nicht mit Sicherheit. Aufbewahrt werden die Zeugnisse innerrhodischer Männlichkeit deshalb nicht nach Namen, sondern alle unter dem Buchstaben P. Wie Promille.