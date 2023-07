Kolumne Lü: Pizza ohne alles Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Diese Weitspringerin landet nach einem Sprung im Sand.» – Wer auf dem Teer landet, wird disqualifiziert.

Obwohl sie versprochen hatten, für eine Übergangszeit zu bleiben, sind die Verwaltungsräte der Spitex St.Gallen nun doch per sofort zurückgetreten. Notgedrungen hat die Stadt einen Verwaltungsrat ad interim eingesetzt – und mit Leuten aus den eigenen Reihen bestückt. Alle hoffen, dass sie nicht bleiben müssen, bis sie selber die Spitex brauchen.

«Frischzellenkur für Kirche» – wenn die Gläubigen immer älter werden, sollen wenigstens die Mauern jung scheinen.

«Hirsch frisst Schlange» – nicht einmal beim Wild kann man sich darauf verlassen, dass es vegetarisch lebt.

Archäologen haben auf einem Wandbild in Pompeji die Darstellung einer pizzaähnlichen Speise entdeckt. Streng genommen sei es aber keine Pizza, wie wir sie heute kennen, hiess es von den Forschern, denn einige charakteristische Zutaten wie Tomaten und Mozzarella fehlten. Immerhin sind auf dem Teigfladen auch keine Scheusslichkeiten wie Ananas oder Papaya zu erkennen.

«Bahnhofskreisel zurückgezogen» – in einen regensicheren Unterstand.

In Wildhaus-Alt St.Johann ist das Gemeindepräsidium neu zu besetzen. Vor der Findungskommission traten auch zwei Frauen an. Die Lokalzeitung registriert das aufmerksam: «Dennoch wurde keine der beiden von der Kommission empfohlen, obwohl Frauen in der Region rar gesät sind.» Im landwirtschaftlich geprägten Toggenburg müsste man eigentlich wissen: Wer Männer sät, wird keine Frauen ernten.

Die Gruppierung «Aufrecht Schweiz» will auch im Kanton St.Gallen einen Nationalratssitz erobern. Einer der Kandidaten ist Daniel Trappitsch –Naturheilpraktiker, Impfgegner ohne Scheu vor Verschwörungstheorien, Steuerverweigerer und gescheiterter Bewerber um das Stadtpräsidium von Buchs. Kampagnenleiter der St.Galler Aufrechten ist Marc Buschor, von Beruf Betreibungsbeamter in Sevelen, also ein Staatsangestellter. Wer so viel Widerspruch aushält, denkt zwar aufrecht. Aber kaum aufrichtig.