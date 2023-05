Kolumne Lü: Nicht helfen geht nicht Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Diesen Kometen siehst Du heute – und dann 50'000 Jahre nicht mehr» - Irgendwie werden wir die Pause überbrücken.

In Muolen lebten Ende 2022 neun Personen mehr als Ende 2021. Mit 1243 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt die Gemeinde aber nach wie vor mehr Kühe. Rindviecher erst recht.

Die St.Galler Grünliberalen haben für die Ständerats-Ersatzwahl Stimmfreigabe beschlossen – weil keine der vier Kandidatinnen die Kernanliegen der GLP abdecke. Neu diskutieren will man die Frage vor dem zweiten Wahlgang. An der fehlenden Abdeckung wird sich bis dann nichts ändern. Statt sich zu winden, müsste man einfach tun, was ehrlich wäre: Eine eigene Kandidatur präsentieren.

Neuerdings kann im St.Galler Tröckneturm zivil geheiratet werden. Wie viele Trauungen zu erwarten sind, kann die Stiftung Tröckneturm nicht abschätzen. Hoffnungen macht sie sich auf jeden Fall: Vielleicht wird aus dem Tröckneturm ein Heiratsturm. Im einen oder anderen Fall halt auch ein Gefängnisturm.

Sechs Spielbanken gibt es in Liechtenstein. Wenn die Bewilligungspause abgelaufen ist, dürften es noch mehr werden. Die Liechtensteiner Stimmbürger jedenfalls wollen von einem Casinoverbot nichts wissen. Obwohl das Fürstentum bereits heute die höchste Casinodichte Europas hat. Sind die vorliegenden Gesuche dereinst bewilligt, könnte im Las Vegas der Alpen die Spielhöllendichte gar die Liechtensteiner Dichte übersteigen.

Andere reden von Panzern und Raketen. Doch ein Grossteil unserer eigenen Panzer ist eingemottet und Raketen haben wir selber zu wenig. Untätig bleiben macht sich aber schlecht. Die Schweiz stellt der Ukraine darum Kälteschutzkleidung zur Verfügung. Dabei handelt es sich unter anderem um Handschuhe, Socken und Decken. Angesichts der Tatsache, dass der Frühling vor der Tür steht, ist das mit der Neutralität zu vereinbaren.

Vor Weihnachten ist dem FC St.Margrethen die ganze erste Mannschaft davongelaufen. Dennoch will der Klub weitermachen – mit einem neuen Team, das vor allem aus Leuten aus dem eigenen Nachwuchs besteht. «Wir wollen keine Superstars», heisst es aus dem Vorstand. Schade – Cristiano Ronaldo wäre gern gekommen.