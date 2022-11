Kolumne Lü: Nahrhafte Fliegen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Nebst Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen waren die örtliche Feuerwehr sowie ein Rettungswagen vor Ort. Der Rettungswagen kam zufällig am Unfallort vorbei und begutachtete die beteiligten Fahrzeuginsassen.» – Schon erstaunlich, was Rettungswagen heute alles können.

Die Stadtwerke Gossau haben den Abschluss des Glasfaserausbaus mit einem kleinen Fest gefeiert. Eingeladen waren die beteiligten Handwerker, Politiker, Vertreter der Swisscom und der Stadt St.Gallen sowie die Gossauer Parlamentarier. Die Vertreter der SVP liessen verlauten, das Glasfasernetz sei eine Geldvernichtungsmaschine. Daher boykottierten sie den Anlass und gaben bekannt, dass die Partei das Netz nicht nutzen werde. – Wer mit der SVP Gossau kommunizieren will, muss darum morsen lernen.

«Eine Stubenfliege enthält 19 Gramm Eiweiss.» – Das sind dann wohl eher Stubenflieger.

Der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker wird zu den nächsten Gesamterneuerungswahlen nicht mehr antreten. Diese liegen zwar noch einigermassen weit in der Zukunft, aber die Grünen fordern bereits jetzt: Nach dem Abgang des SVP-Mannes Kölliker muss an der Spitze des Departements ein Parteiwechsel stattfinden. Andere Kantone hätten mit grünen Bildungsdirektorinnen und – direktoren gute Erfahrungen gemacht, heisst es aus der Fraktionszentrale. Das mag ja sein. Nur sind die Grünen in der St.Galler Regierung dummerweise gar nicht vertreten.

«Ich werde am 27. November ein überzeugtes Nein in die Urne legen.» – Hoffentlich sehen die Stimmenzähler dem Nein das an.

Im ersten Wahlgang um das Münsterlinger Gemeindepräsidium holte Urs Arpagaus am meisten Stimmen. Dennoch tritt er zum zweiten und entscheidenden Durchgang nicht mehr an. Hätte er im ersten Anlauf das absolute Mehr geschafft, sagt er rückblickend, hätte er die Wahl nicht angenommen. Weil ein erfolgreiches Wirken in seinem Sinne gar nie möglich wäre. Das ginge wohl nur, wenn es neben ihm keine anderen Gemeinderäte und kein Volk gäbe.

