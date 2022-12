Kolumne Lü: Mit Pfeil und Bogen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

800 Kilo schwer war die Kugel, in der 230 Liter Gin 100 Tage reifen sollten. 23 Meter tief im Bodensee vor Romanshorn. Jetzt sind Kugel und Gin verschwunden. Der Abdruck der Kugel im Seeboden sei noch zu sehen, sagen die mit der Bergung beauftragten Taucher – von den Dieben aber fehlt jede Spur. Anwohner berichten allerdings, dass in letzter Zeit auffallend viele betrunkene Fische angeschwemmt würden.

«Draussen sollte man den Baum aber auf keinen Fall ins Wasser einstellen, sonst könnte das Wasser gefrieren.» – Nur wenn der Baum nicht im Wasser steht, gefriert dieses nicht.

«Die Walze viel vom Anhänger und überschlug sich im Strassenbord bevor es im Hang zum Stehen kam.» – Da fiel viel und das Strassenbord geriet auch noch ins Rutschen.

Wahr ist, dass Regen auf kalte Strassen zu Glatteis führen kann. Unwahr ist, dass die St.Galler Verkehrsbetriebe zum Auftauen brennende Busse einsetzen.

«Am Mittwoch, 4. Januar 2023, findet der nächste Informationsabend für werdende Eltern des Spitals Wil statt.» – Schätzfrage: Wie viele Eltern hat ein Spital in der Grösse von Wil?

«Zwillinge in Bürglen sprengen die 4000-Einwohner-Zahl» – Immerhin: den Bancomaten liessen sie in Ruhe.

Weil vor der Walzenhauser Kirche der traditionelle beleuchtete Christbaum fehlt, platzierten Unbekannte dort ein Grabkreuz mit der Aufschrift «Weihnachtsbaum 2022». Wer das Kreuz flugs wieder entfernt hat, ist nicht bekannt. Jene, die das Grabkreuz gesehen haben, können allerdings bestätigen: Es war aus Tannenholz.

«Hundepopulation wächst schneller als Bevölkerung» – Die Hunde drängen an die Macht.

«Ende September hatte Androulakis angekündigt, dass er bei den Eu­ropawahlen Kaili nicht mehr nominieren werde.» – Kandidieren kann er ja trotzdem.

In Lenzburg soll eine Rabenmutter ihrer Tochter wacklige Milchzähne mit einer Zange gezogen haben. Das ist zwar nicht gerade alltäglich, aber auch kein Einzelfall. In einer abgelegenen Ecke des Appenzellerlandes hat kürzlich ein Vater seinem Sohn einen Wackelzahn mit Pfeil und Bogen entfernt. Ein klarer Fall von Kindsmisshandlung? Nicht unbedingt. Der Vater hatte lediglich die Schnur am Zahn befestigt. Geschossen hat der Bub selber.