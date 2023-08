Kolumne Lü: Ligge loo wos ischt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Als Wyatt einem Foto ausweichen will, stürzt er in die Tiefe.» – Muss wohl ein Breitformat gewesen sein.

«Das Winzerfest in der Frauenfelder Altstadt feierte seine achte Durchführung.» – Sich selber feiern ist doch immer noch am schönsten.

«Zwar duldeten die Herren gelegentlich auch das andere Geschlecht in ihren Gefiedern …» – Aber wirklich in ihre Gefilde einlassen wollten sie es nicht.

«Verboten ist das Mitführen und Laufenlassen von Hunden aus hygienischen Gründen.» – Aus anderen als hygienischen Gründen dürfen Hunde natürlich mitgeführt werden.

Silvan Paganini möchte das vor Jahrzehnten versenkte Dampfschiff «Säntis» vom Grund des Bodensees holen und in Romanshorn zur Schau stellen. Dafür fehlt ihm allerdings noch etwas Geld – und vom Kanton bekommt er es nicht. Das Kulturamt hat Paganini mitgeteilt, dass der Lotteriefonds für ihn verschlossen bleibe. Der Bergungsaktion fehle es an kulturhistorischer Bedeutung, und zudem sei das Wrack im See konservatorisch bestens aufgehoben. Auf die gleiche Idee könnte man auch für den entgleisten Güterzug im Gotthardtunnel kommen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat Apple recht gegeben: Die Schweiz muss das Bild eines gewöhnlichen Apfels als Marke für Audio und Video eintragen. Dem Gelehrten Isaac Newton soll während einer Ruhepause unter einem Baum ein Apfel auf den Kopf gefallen sein – woraus Newton trotz Beule das Gesetz der Gravitation ableitete. Eine derart bahnbrechende Entdeckung ist dem Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen nicht zuzutrauen. Wahrscheinlich macht ihm sein Entscheid nicht einmal Kopfweh.

Die St.Galler Kantonalbank wird Namensgeberin der neuen Olma-Halle. Irgendwo müssen die bei dem steten Wachstum ja das viele Geld versorgen.

«Die neue, 34 Meter lange, 12 Meter breite und eine Tonne schwere Brücke wurde seit März 2023 vor Ort gebaut und am Mittwoch während zweieinviertel Stunden eingeschoben.» – Sie besteht aus dem neuen Baustoff Seidenpapier.

«Vermeide diese Fehler beim Tragen von Wein.» – Schon Wein tragen ist ein Fehler. Trinken muss man ihn.