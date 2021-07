Kolumne Lü: Landsgemeinde in Gefahr Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Nun werden Sie gewürdigt und gebürtig gefeiert.» Das gebührt sich so.

Gemäss einer Erhebung des Forschungsinstituts Sotomo wollen sich 36,6 Prozent der Innerrhoderinnen und Innerrhoder nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Politbeobachter vermuten, dass die Impfgegner damit die Abschaffung der Landsgemeinde provozieren wollen. Schweizweit sind die 36,6 Prozent der zweithöchste Wert. Nur im Kanton Obwalden ist der Anteil an Impfunwilligen mit 40,5 Prozent noch höher. Dort wurde die Landsgemeinde bereits 1998 gebodigt. Ohne Impfhilfe.

«Ab Juli ist der Gin in der Metzgerei Mechinger in St.Georgen erhältlich. »Wer ihn dort nicht findet, geht zu Bechinger.

Die Otto’s-Filiale in der Stadt St.Gallen hat im Frühling 2020 Gratisparkplätze angeboten. Nun ist das Strafverfahren eingestellt worden. Der Grund: Es war eine Hygienemassnahme, damit die Kunden den Billettautomaten nicht bedienen mussten. Ab sofort ist konsequenterweise also auch Zugfahren gratis.

«Wieso brauchen wir hier zum Beispiel Saharastaub?» Das Angebot regelt die Nachfrage.

Paola Giuliani, Chefin des Spitalverbundes Ausserrhoden, hat kürzlich ihre Demission bekannt gegeben. Dies unter anderem, weil eine Mehrheit der Appenzellischen Ärztegesellschaft kurz vor der Ankündigung ihren Abgang gefordert hatte. In der Ärzteschaft wurde sogar ein Einweisungsstopp für die kantonalen Spitäler diskutiert. Wer in Ausserrhoden krank wird, muss aufpassen – er könnte auch an einen Wunderheiler verwiesen werden

«Die Natur ist so wir können nicht verenden.» Wer nicht verändert, verendet.

«Ein schlechtes Beispiel ist auch der Österreicher Marko Arnautovic, der sich in seinem Torjubel derart emotional versteigerte, dass seine Kameraden versuchten, ihm den Mund zuzuhalten.» Zum ersten, zum zweiten, zum…

Mars schafft den Namen «Uncle Ben’s» ab. Ab August wird man den Reis unter dem Namen «Ben’s Original» in den Läden finden. Höchste Zeit, dass auch das Waschmittel «Weisser Riese» umbenannt wird.

Eine Coiffeuse aus Oberbüren wirft abgeschnittene Haare nicht mehr weg, sondern sammelt sie. In Frankreich wird daraus eine Art Matten. Ins Meer geworfen, saugen diese Matten Öl auf. Kunden mit fettigem Haar werden darum nicht mehr bedient.

«Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf eine Rauschgasvergiftung ins Spital.» Saufen zum Löschen war noch nie eine gute Idee