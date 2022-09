Kolumne Lü: Konflikt im Konvikt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

«Die Häuser werden bewusst unterschiedlich gestaltet.» – Unbewusst wäre eine planerische Fehlleistung.

Vor der italienischen Stadt Catanzaro versank eine Yacht im Meer. Wie der «Corriere della Sera» berichtet, gehörte das Schiff einem russischen Oligarchen. Der Vorfall werde nun von der italienischen Justiz untersucht. Das Motiv für den Untergang sei nach wie vor unklar. Bei Superyachten weiss man eben nie, was sie antreibt.

«Auf den Monden ist auch ausserirdisches Leben möglich.» – Irdisches wäre eine gewaltige Überraschung.

«Aus dem Kopfhörer, den sie sich über den Kopf gestülpt hat, rieselt ein Campingkrimi von Susanne Hanika» – Hätte sie sich den Kopfhörer über ein Knie gestülpt, wäre es vielleicht ein Orthopädiekrimi gewesen.

«Beinahe unbeirrt von der Autofahrerin ging das Raubtier ihres Weges.» – Kein Wunder, fühlte sich die Frau verfolgt.

«Velo prallt in Linienbus – alkoholisiert.» – Jetzt saufen schon die Velos.

Auf der Alp Eidenen oberhalb Sennwald sind zwei Kühe in einem Erdrutsch umgekommen. Es wird untersucht, ob Wölfe den Erdrutsch ausgelöst haben.

«Der Landsgemeindeplatz sei nicht nur von demokratischer und denkmalpflegerischer Wichtigkeit, sondern berge in seinen dunklen Schleichwegen zum Mädchenkonflikt viele brisante Geheimnisse.» – Wer ins Konvikt schleicht, kommt mit dem Gewissen in Konflikt.

Der meteorologische Herbst ist da. In den Gärten fallen die reifen Zwetschgen von den Bäumen und im Appenzellerland die vollen Sennen von den Alpen.

«Der 19-Jährige gehörte zu den 44 von 274 Schwingern, die sich am Wochenende beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln einen Kranz erkämpften. Mit im Gepäck hatte er mit Damian Ott und Marcel Räbsamen die beiden weiteren Toggenburger Neueidgenossen.» – Sie hatten grad noch knapp Platz im Rucksack.

«Für die Squadra Azzurra lief er bisher 36-mal auf und traf 14 Tore.» – Erstaunlich daran: jedes Mal ein anderes.

«Gerade bereite sein Verein zusammen mit der Stadtmusik St.Gallen und der Knabenmusik einen Brief an die Stadt vor, in dem man um Unterstützung bete.» – Den Stadtrat kann man zwar bitten, aber man sollte ihn nie anbeten.