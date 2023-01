Kolumne Lü: Gründe unbekannt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Jetzt, wo die Weihnachtsbeleuchtung abgehängt wird, ist es klar: «Aller Stern» hätte auch intervallweise eingeschaltet werden können. Das gibt der St.Galler Stadtrat in Beantwortung eines Vorstosses aus dem Gemeindeparlament zu. Damit ist ebenfalls klar: Sollte es wieder einmal zu einer Strommangellage kommen, könnte auch Weihnachten intervallweise abgehalten werden.

Was ein anständiger Hundehalter ist, hat auf dem Spaziergang mit seinem Vierbeiner ein Hundsdreck-Säckli dabei. Ist es voll, wird es entsorgt. In der Gemeinde Wartau ist der bevorzugte Ort dafür allerdings nicht ein Robidog-Kasten, sondern der Mühlbach. Drei Pensionierte haben dort 2000 Säcklein herausgefischt – auf einer Strecke von 250 Metern. Nur schade, bezieht Wartau sein Trinkwasser nicht aus dem Mühlbach.

«Neujahrsbaby in Wil ist ein Junge» – Zuerst meinte man, es sei ein Bub.

«Der Thurgauer Stefan Küng ist weltweit der beste deutschsprachige Radprofi» – Ob auch europaweit, ist noch abzuklären.

Seit Tagen ist die Website der Gemeinde Goldach nicht mehr aufrufbar – weil eine Rechnung nicht bezahlt wurde. Dasselbe Ungemach erreichte die Gemeinde Basadingen-Schlattingen. Dort funktioniert die Seite inzwischen wieder. Vielleicht, weil Goldach Fr. 16.- schuldig blieb, Basadingen-Schlattingen aber nur Fr. 14.70.

«Mauer von Zuckerfabrik eingestürzt» – Karies?

Rickenbach verweigert einem Nordmazedonier und seinen drei Kindern Einbürgerung – unter anderem, weil die Ehefrau zu wenig gut Deutsch spricht. Sie will aber gar nicht eingebürgert werden. Da läuft es halt in Rickenbach wie in Nordmazedonien: Die Frau sei dem Manne untertan.

«Überfüllte Flure, auf denen ältere Patienten mit Sauerstoffflaschen um ihr Leben ringen» – Sauerstoffflaschen sind zähe Gegner.

«Fäden werden wieder gezogen im Puppentheater Wildhaus» – Die Wunden sind gut verheilt.

«Der 67-jährige Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der Bennenmoosstrasse in Richtung Mühlrüti. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dabei zu einem frontalen Zusammenprall zwischen dem Motorrad und einer Hirschkuh.» – Theoretisch ist es denkbar, dass die Hirschkuh die Strasse überqueren wollte.