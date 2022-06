Kolumne Lü: Grilldrama am Seealpsee Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Der Wirt des «Pulcinella» in Weinfelden mag nicht mehr. Zu wenig Gäste, kein Geld mehr – also macht er zu. «Die Weinfelder lieben mich einfach nicht», klagt der Beizer. Da hat er möglicherweise etwas verwechselt. «Liebe Deinen Nächsten», heisst es in der Bibel. Vom Wirt ist da nicht die Rede.

«Die Situation droht zu eskalieren. Erst das Einschreiten einer Horde Polizisten führt zur Beruhigung der Lage» – vor einer Herde Polizisten hätte ja niemand Respekt.

Seit zwei Jahren gibt es am südlichen Ufer des Seealpsees zwei öffentliche Grillstellen. Sie sind beliebt, gefallen aber nicht allen. Jetzt hat die Kantonsregierung entschieden: Die Feuerstellen dürfen bleiben, aber die Chromstahlrohre mit den daran hängenden Rosten müssen weg. Immerhin: Als Ersatz dürfen bodennahe Grillroste montiert werden, sofern sie das Terrain nicht um mehr als 60 Zentimeter überragen. Getreu dem Grundsatz: Was glänzt und grösser ist als sie selber, gefällt den Innerrhodern nicht.

Ein unbekanntes Tier breitet sich aus

«500 Quadratmeter voller Gewürze, Käse und Backmischungen: Am Wochenende eröffnet ‹Dill & Rosmarie›» – bis dann sollte die Ware vom Boden in den Gestellen sein.

Jetzt, wo aus der Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes vielleicht doch noch etwas wird, kommt der Heimatschutz. Er betrachtet die altvertrauten Verkaufsrondelle auf dem Platz als schützenswert und will sie erhalten. Dies zwei Jahre nach der Abstimmung darüber, wie der Platz neu aussehen soll. Setzt sich der Heimatschutz durch, wird er wohl beantragen, das alte St.Galler Stadttheater zu erhalten. Es wurde 1971 abgebrochen.

«Tier breitet sich weiter aus» – um das zu verhindern, muss man zuerst herausfinden, welches.

Müssen alle Altersheime Sterbehilfe zulassen? Im Kanton Zürich könnte dies bald der Fall sein. Und in absehbarer Zeit auch in St.Gallen? Daniel Thoma, Vizepräsident von Curaviva St.Gallen, sagt dazu: «Nicht alles, was in Zürich entschieden wird, ist zur Nachahmung empfohlen.» Manchmal, möchte man anfügen, haben auch St.Galler recht.