Kolumne Lü: Geordnete Verhältnisse Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

In einer Basler Migros gibt es neuerdings zwei Plauderkassen, an denen sich das Personal Zeit nimmt für Gespräche mit Kunden. Wer nur plaudern, aber nichts kaufen will, kann das gratis mit extra aufgestellten Plaudertaschen tun.

«Wie aus der Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau hervorgeht, haben sich die 18-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Fahrer leicht verletzt: die 18-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Fahrer.» - Ja genau: die 18-jährige Beifahrerin und der 21-jährige Fahrer.

«Mit entwendeten Velos angehalten» – Wer schon ein Velo klaut, sollte zügig wegfahren.

Im Thurgau wird diskutiert, ob künftig alle Hundehalter einen Kurs besuchen müssen – oder nur jene, deren Tier schwerer ist als 15 Kilo. Ist die Sache einmal entschieden, könnte man ein weit dringlicheres Thema an die Hand nehmen: die Einführung einer Katzensteuer.

«Sie hatte den wohl berühmtesten Schwartenmagen der Ostschweiz» – Nach einer Ernährungsumstellung hat sie jetzt einen ganz normalen Magen.

Auf dem Spielplatz Rollwiese in Niederuzwil dominiert gähnende Leere. Ein neu installierter Kletterturm musste nach einer Einsprache wieder demontiert werden, wegen zu geringem Waldabstand. Es ist schon so: Wenn Kindern direkter Kontakt mit der Natur droht, müssen die Behörden einschreiten.

«Die Häute und Sehnen vom Hirschfleisch entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden.» – Den Rest des Fleisches wegwerfen.

Der Thurgauer Grosse Rat hat ein Einbürgerungsgesuch abgelehnt –, weil der Bewerber keine geordneten finanziellen Verhältnisse vorweisen könne, wie es hiess. Nur gut für manche Thurgauer, dass es wegen ungeordneter finanzieller Verhältnisse keine Ausbürgerungen gibt.

Beinahe wären dem «Schwarzen Engel» die Flügel abgefallen. Haarscharf ist die linke St.Galler Genossenschaftsbeiz am Konkurs vorbeigeschlittert –, weil Freunde und Anhängerinnen nach einem Hilferuf in die Taschen griffen und innert kürzester Zeit die nötigen 30’000 Franken aufbrachten. Definitiv gelöst ist das Problem aber nicht – der «Schwarze Engel» läuft weiterhin defizitär. An den Pandemiefolgen allein dürfte das kaum liegen. Die links-grünen Aufrufe zum Konsumverzicht haben offensichtlich gefruchtet.