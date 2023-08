Kolumne Lü: Gejagt statt vermäht Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne Lü über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Kaum in den Kanton zugezogen, will Patrick Jetzer, Mitgründer und Präsident von Aufrecht Schweiz, St.Galler Ständerat werden. Es wird damit gerechnet, dass als Reaktion darauf auch Waagrecht Schweiz eine Kandidatur anmeldet.

In St.Gallen wird das Kids-Fit-Angebot wegen Personalmangels eingestellt. Zwei SP-Gemeinderätinnen befürchten nun, dass «viele Kinder im Vorschulalter damit die Möglichkeit zur regelmässigen Bewegung verlieren». Ja, wenn diese Kinder zu Hause angekettet sind, müssen sie sofort befreit werden.

Küssen und gleichzeitig Auto fahren ist eine schwierige Disziplin. Weil er es trotzdem versuchte, ist ein junger Mann mit seinem Wagen gegen eine Tunnelwand gekracht. Die Polizei hat dem Neulenker den Fahrausweis abgenommen. Er bekommt ihn wieder, sobald er auch mit offenen Augen schmusen kann.

Die EU will die europäische Binnenschifffahrt harmonisieren und die Kompetenzen in Brüssel zentralisieren. Das könnte den freien Zugang der Schweizer Rheinschifffahrt zur Nordsee gefährden. Sollte es tatsächlich zu Behinderungen kommen, müsste man denen in der EU mal sagen, wer das Wasser im Rhein liefert.

«Hoffentlich sieht er seinen Ferrari nicht mehr und wird versteigert» - Wer bietet wie viel für den Fahrer?

Erstmals seit 150 Jahren sind im Engadin wieder Jungluchse festgestellt worden. Gerade rechtzeitig auf den Beginn der Jagd.

An einem normalen Werktag bleibt in Konstanz fast jeder zweite Parkplatz leer. Am 1. August hingegen sind freie Plätze Mangelware. Und die meisten suchenden Autos tragen Schweizer Kennzeichen. Der Nationalfeiertag als Tag der Besinnung? Heute ist er ein Einkaufstag. Wahrscheinlich ist ja im Ausland auch der Text der Nationalhymne billiger zu haben als daheim.

Auch dieses Jahr haben Jäger und Bauern mit dem Absuchen von Wiesen Hunderte Rehkitze vor dem Tod gerettet. Die Tiere sind ihnen dankbar. Lieber nächstes Jahr geschossen, als heuer vermäht werden.

Viele Schweiz-Albaner lieben es, während der Sommerferien in der ursprünglichen Heimat ihre teuren und lauten Autos vorzuführen. Dass nahezu alle BMW fahren, stimmt aber nicht. Manche bevorzugen AMG. «Albaner mit Geld» eben.